Birden fazla Twitter hesabı yöneten sosyal medya uzmanlarının ya da kendi hesabını profesyonel bir şekilde yöneten kullanıcıların işini kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan TweetDeck aracı nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kullanıcıların bu araç üzerinden yapabilecekleri farklı işlemleri anlattık.

Sosyal medya platformlarını yalnızca eğlence amaçlı kullanan kişiler olduğu gibi bir de bu işi profesyonel olarak yapan ya da birden fazla hesabı yöneten sosyal medya uzmanları vardır. Normal kullanıcılar için sosyal medya keyifli bir alandır ancak profesyonel kullanıcılar için stresli olabilir. TweetDeck aracı bu noktada devreye giriyor ve profesyonel Twitter kullanıcıları ile birden fazla hesabı yöneten sosyal medya uzmanlarının yardımına koşuyor.

TweetDeck ile birden fazla Twitter hesabını yönetmek ve o hesaba ait yapılabilecek tüm işlemleri ve etkileşim sayfalarını tek bir ekran üzerinde görmek mümkün. Araç, aslında hayat kurtarıcı özellikler yerine yalnızca daha derli toplu ve ulaşılır bir kullanım sunuyor desek yanlış olmaz. Birden fazla hesabı yönetenlerin ya da profesyonel kullanıcıların Twitter kullanımını kolaylaştıran TweetDeck nedir gelin yakından bakalım.

TweetDeck nedir?

İlk kez 2008 yılında piyasaya sürülen TweetDeck üzerinden uzun süre pek çok farklı sosyal medya platformunun yönetimi sağlandı. Ancak 2016 yılında bu arayüz Twitter tarafından satın alındı ve hem diğer sosyal medya platformlarına olan destek hem de aracın Android ve iOS mobil uygulamaları kaldırılarak tüm araç yalnızca Twitter’a kanalize edildi.

Bazı kullanıcılar yalnızca Twitter desteğinden memnun olmasalar da TweetDeck daha da geliştirilerek Twitter hesap yönetme araçları arasında bir numaraya yükseldi. TweetDeck ile tüm etkileşim ekranlarını sütunlar halinde görüyor, her işlemi kolayca gerçekleştiriyor, hesaplar arası hızlı geçiş yapabiliyor ve aracı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Twitter zaten kendi arayüzü üzerinden profesyonel kullanıcılar için Tweet planlama gibi bazı özellikler sunuyor. Bu nedenle TweetDeck yalnızca daha derli toplu bir kullanım alanı sunuyor desek yanlış olmaz. Aracın en öne çıkan özelliği ise farklı kullanıcıları hesaplara yönetici olarak atayabiliyor ve onların yaptığı işlemlerin asıl kullanıcının onayına bağlı olmasını sağlayabiliyor olmanızdır. Yani tam bir profesyonel yönetim işi sunuyor.

TweetDeck nasıl kullanılır?

TweetDeck, bildiğimiz Twitter masaüstü arayüzüne benzer bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Elbette en önemli farkı, Twitter arayüzünde butonlara ya da bağlantılara tıklayarak ulaştığımız etkileşim ve işlem sayfalarını farklı sütunlar halinde tek sayfada görmemiz. TweetDeck ile ekranı dilediğiniz kadar parçaya bölerek her birine eklediğiniz sütunlar üzerinden farklı işlem sayfalarına hızla ulaşabilirsiniz.

Buradan TweetDeck internet sitesini açıp yönetmek istediğiniz Twitter hesap bilgileri ile giriş yaptıktan sonra varsayılan olarak karşınıza 4 sütunlu bir ekran çıkıyor. İlk sütun ana akış, ikinci sütun bildirimler, üçüncü sütun direkt mesajlar ve dördüncü sütun da Twitter trend ekranı. Temel bir kullanım için bu dört sütun yeterli olabilir ama daha fazlasını istiyorsanız özelleştirmeniz mümkün.

Ekranın solunda bulunan işlem aracındaki artı işareti butonuna tıklayarak yeni bir işlem ya da etkileşim sütunu ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz kadar sütun ekleyebilirsiniz ancak bilgisayarınız büyük bir ekrana sahip değilse sütun ekledikçe kullanım alanının daraldığını görebilirsiniz. Sütunlar üzerinden yapacağınız tüm işlemler, Twitter masaüstü arayüzü ile aynı adımlardan oluşuyor.

İkili insan silüeti butonuna tıklayarak TweetDeck üzerinden yönetebileceğiniz yeni bir Twitter hesabı ekleyebilir ya da yönetmekte olduğunuz Twitter hesabına farklı bir kullanıcıyı yönetici olarak atayabilirsiniz. Asıl yönetici, hesabın asıl sahibi olduğu için diğer yöneticilerin yaptıkları işlemlerin sizin onayınızdan geçmeden paylaşılmamasını da ayarlayabilirsiniz.

TweetDeck ile neler yapılabilir?

TweetDeck aracını açtıktan ve yönetmek istediğiniz Twitter hesap bilgileri ile giriş yaptıktan sonra yapacaklarınızın sınırı tamamen sizin elinizde. Tweet paylaşabilir, kullanıcıları takip edebilir, takipçileri çıkarabilir, diğer kullanıcılara direkt mesaj gönderebilir, trendleri takip edebilir, zamanlamalı Tweet paylaşabilir yani normal bir Twitter masaüstü arayüzünde ne yapıyorsanız aynısı çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Daha önce de dediğimiz gibi TweetDeck, bir mucize sunmuyor; yalnızca bir ya da birden fazla Twitter hesabının çok daha kolay bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bu noktada en öne çıkan özelliği de bir hesaptan çıkış yapmadan diğer hesaba geçerek o hesabı da yönetebilmenizdir. Bu işlemi Twitter mobil uygulamasında gerçekleştirebiliyorsunuz ancak Twitter masaüstü versiyonda iki farklı hesabı yönetirken birinden çıkış yapmanız gerekiyor.

TweetDeck mobil cihazlarda kullanılmak üzere bir mobil uygulama sunmuyor. Yalnızca bilgisayarınızda, internet tarayıcınız üzerinden kullanabiliyorsunuz . Ancak Google Chrome kullanıyorsanız işinizi daha da kolaylaştıracak bir Chrome eklentisi kullanabilirsiniz. Buradan ulaşabileceğiniz TweetDeck Google Chrome eklentisi sayesinde etkileşim bildirimlerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

TweetDeck güvenli mi?

TweetDeck aracının sahibi Twitter. Zaten araca ulaşmak için twitter.com uzantılı bir bağlantı kullanıyorsunuz. Yani Twitter ne kadar güvenli ise TweetDeck de bir o kadar güvenlidir. TweetDeck güvenli mi sorusunun altındaki şüphe Twitter hesap verilerinin üçüncü şahısların eline geçme endişesidir. Ancak dediğimiz gibi TweetDeck aracının sahibi Twitter olduğu için verileriniz üçüncü sahışlar tarafından görülmüyor. Twitter ne biliyorsa onu bilmeye devam ediyor.

TweetDeck ile güvenlik açığı yaratabilecek tek durum, yönetilen hesaba eklenen yöneticilerdir. Twitter hesabı bir ekip ile yönetiliyorsa ve farklı kişiler yönetici olarak atanmışsa ileride yaşanacak bir ayrılık durumunda işler kızışabilir. Ancak eklenen yöneticinin yapacağı işlemleri Ayarlar ekranı üzerinden sınırlandırarak bu durumun da önüne geçebilirsiniz.

TweetDeck kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

TweetDeck kullanırken de aynı Twitter kuralları geçerlidir. Yani normal Twitter masaüstü arayüzü kullanırken yapmamanız gereken ne varsa TweetDeck kullanırken de yapmamalısınız. Twitter’ın topluluk kuralları ihlali konusunda her geçen gün daha da katı bir politika izlediği bilinen bir gerçek.

TweetDeck kullanmaya başladığınız zaman karşınıza varsayılan olarak çıkan 4 temel sütun, en çok kullanılan işlem ve etkileşim sütunları olarak kabul ediliyor. Ancak özelleştirmek tamamen sizin elinizde. Daha fazla sütun ekleyebilir ya da sütunlardan bazılarını kaldırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise ekran boyutunuzdur. Sütun ekledikçe kullanım alanının daraldığını unutmayın.

TweetDeck ile birden fazla hesap yönetiyorsanız ya da bir hesaba birden fazla yönetici eklediyseniz kuralları sıkı tutmanızda yarar var. Yapılacak işlemlerin önce sizin onayınızdan geçmesi gerektiğini ayarlarsanız yanlış işlemlerin önüne geçebilirsiniz.

Birden çok Twitter hesabı yöneten sosyal medya uzmanlarının ve profesyonel Twitter kullanıcılarının işini kolaylaştıran TweetDeck nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu aracı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.