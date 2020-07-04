Sosyal medya devi Twitter’ın yazılım mühendisliği bölümü, yazılım dilinde ırkçı ifadeleri andıran terimleri kullanmayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte pek çok şirket de benzer bir adım atacağını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd isimli bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine dünya genelinde başlayan ırkçı karşıtı eylemler devam ediyor. İnsanlar yalnızca ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleyerek değil, hayatımızın her alanında ırkçılığı anımsatan herhangi bir şeyi de ortadan kaldırarak ırkçılığın önüne geçmek istiyor.

İşte bu alanlardan birisi de son zamanlarda bilgisayar programcılığı ve yazılım alanları oldu. Sosyal medya devi Twitter, ırkçı anlamları andıran bazı terimleri yazılım dilinde kullanmama kararı aldı. Twitter’ın yanı sıra birçok şirket de benzer kararlara imza attı.

Twitter, ırkçı terimler kullanmayacak:

Twitter’ın yazılım mühendisliği bölümü, perşembe günü paylaştığı tweet’te “daha kapsayıcı bir dil kullanmak amacıyla değiştirmeyi” istediği programlama terimlerinin bir listesini sundu. Sunulan listede ‘whitelist (beyaz liste)’, ‘Blacklist (kara liste)’, ‘master (efendi)’, ‘slave (köle)’ gibi terimler de bulunuyor.

Paylaşımı yapan yazılım mühendisliği bölümü aynı zamanda bu terimler yerine hangi terimlerin kullanılması gerektiğine de paylaşımlarında yer verdi. Buna göre ‘whitelist’, ‘allowlist’ terimiyle, ‘master/slave’ ikilisi ‘leader/follower’ terimleriyle değiştirilecek. Yazılım dünyasında yaşanan ırkçı karşıtı hareketler yalnızca bununla sınırlı değil.

ABD merkezli JPMorgan bankası da bilgisayar programlamasında ve bazı teknoloji politikası belgelerinde kullanılan dili değiştireceğini açıkladı. Bununla birlikte Google’ın Chromium internet tarayıcısı ve Android işletim sistemi de yazılımcıları ‘blacklist’ ve ‘whitelist’ terimlerinden kaçınmaya çağırdı.

Dünyanın en büyük yazılım platformlarından birisi olan GitHub, geçtiğimiz ay programlama dilinden ‘master’ teriminin çıkarılması için çalışmalar sürdürdüğünü açıklamıştı. Bu örnekler dışında pek çok şirket de yazılım dilinde ırkçı ifadeleri andıran terimlerin çıkarılması konusuna destek verdi.