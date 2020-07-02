Microsoft, Windows 10'un son test sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, Windows 10'un tartışmalı Başlat Menüsü'ne yeni bir tasarım getirirken Alt-Tab kombinasyonunu güncelliyor. Ayrıca Windows 10'un Görev Çubuğu'da son test sürümü ile birlikte daha fazla özelleştirilebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 10 üzerindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yayınladığı Windows 10 Sürüm 2004'ün hataları nedeniyle yaşadığı sorunların üstesinden gelmiş ve yeni özelliklere yelken açmış gibi görünüyor. Çünkü Microsoft şimdi, yeni Windows 10 Başlat Menüsü ve güncellenen Alt-Tab kombinasyonunu duyurdu.

Başlat Menüsü, Microsoft'un her zaman tartışılan konularından bir tanesi oldu. Microsoft, kullanıcıların isteklerini bir türlü yakalayamadı ve hal böyle olunca da tüketiciler, Başlat Menüsü ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler. Microsoft cephesinden gelen son hamle ise yeni Başlat Menüsü tasarımının nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse, yeni tasarımla eski tasarımı birbirinden ayırmak o kadar da kolay değil.

İşte Windows 10'un yeni Başlat Menüsü tasarımı

Microsoft, Windows 10'un Başlat Menüsü'nde Canlı Döşemeler olarak isimlendirdiği bir yapı kullanıyor. Bu yapı, Windows 10'un yeni Başlat Menüsü tasarımında değişiyor. Şirket, Windows 10 kullanıcılarının aradıklarını bulabilmeleri için daha temiz bir arka plan tercih etmiş durumda. Microsoft bu durumu, daha akıcı bir tasarım olarak tanımlıyor.

Microsoft, mevcut Başlat Menüsü tasarımında mavi renk tonuna önem veriyordu. Yeni tasarımda ise şeffaflık ön plana çıkıyor. Bu da kullanıcıların uygulama aramalarını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Elbette son sözü kullanıcılar söyleyecek ve Başlat Menüsü'nün yeni tasarımının beğenilip beğenilmeyeceği, kullanıcı geri bildirimleri ile gün yüzüne çıkacak.

Microsoft, Alt-Tab kombinasyonunu da güncelliyor

Microsoft'un Windows 10'daki bir diğer yeniliği ise Alt-Tab kombinasyonu ile ilgili. Bu kombinasyon, bugüne kadar uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyordu. Şirket, bunu biraz daha genişletmeye karar vermiş gibi görünüyor. Çünkü Microsoft'un yeni Alt-Tab kombinasyonu, Chromium tabanlı Edge'deki tüm sekmeleri de bu kombinasyon içine dahil ediyor. Uygulamalar da yine burada bulunmaya devam ediyor.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft, Windows 10'un Görev Çubuğu'nu da daha işlevsel bir hale getiriyor. Şirket, Xbox Live kullanıcıları için yeni bir hızlı erişim simgesi getirirken Android kullanıcıları için de Telefonunuz uygulamasına dair bir simge getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabiliyorlar. Windows 10'un yeni özellikleri, işletim sisteminin son test sürümünde kullanılabiliyor.