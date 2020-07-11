Twitter, Yeni Bir Abonelik Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter’ın yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin, bu sisteme ‘Gryphon’ kod adını verdiği öğrenildi.

Yayınlanan yeni bir iş listesine göre popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, yeni bir abonelik platformu üzerinde çalışıyor. Bu listeye göre Twitter, bu projenin kod adını ‘Gryphon’ olarak belirlemiş durumda.

Şirket, diğer ekipler tarafından yeniden kullanılabilecek bu abonelik servisini “Twitter için bir ilk” olarak adlandırıyor. Peki, kod adını birçok mitolojide yer alan efsanevi bir yaratıktan alan bu Gryphon nedir?

Twitter’ın Gryphon iş ilanı

Twitter, yayınladığı iş listesinde şu ifadeleri kullandı: “Gryphon, Payments ve Twitter.com ekipleriyle oldukça yakın şekilde çalışan bir internet mühendisleri takımıdır. Ödeme (Payment) ve Abonelik (Subscription) müşteri işlerini yönetecek, iş birliğine en az bizim kadar önem verecek ve mühendis ekibi için bir köprü görevi görecek ‘full-stack’ mühendis arıyoruz.”

Ancak açılan bu ilan medyanın dikkatini çektikten sonra şirket; şirket içi ekipler, abonelik ve Gryphon’dan bahsedilen kısımları silerek ilanı yeniden düzenledi. Değiştirilen ilan sonrasında ‘backend’ mühendis ekibiyle birlikte çalışacak Android mühendisi arandığı ifade edildi. İş ilanında daha sonra tekrar değişikliğe giden şirket, daha önce bahsettiği detayları tekrar ilana yerleştirdi.

Şirketin, kullanıcı tabanını ‘premium’ içeriğe erişmede bir parasallaştırma yolu üzerinde çalışıyor olmasına muhtemel gözle bakılıyor. Şu an için bunun nasıl işleyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla daha detaylı bilgiler için şirket tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklemek durumundayız. Şirketin neler planladığını görmek ilginç olacak.