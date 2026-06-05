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Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

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Fiat’ın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, Topolino, 600 ve 500e modelleri yer alıyor. Nakit kampanyalı fiyatlar özellikle Egea Sedan, Grande Panda Elektrikli ve Topolino tarafında dikkat çekiyor.

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Fiat, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda Elektrikli, Grande Panda Hibrit, 600, 500e ve Topolino modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Fiat’ın Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, nakit kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Grande Pande Elektrikli
Fiat Topolino +4

Fiat fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL 1.389.900 TL
Egea Cross 1.850.900 TL 1.749.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2026 1.584.900 TL 1.440.000 TL
Topolino 684.900 TL 594.900 TL
Grande Panda Elektrikli 2025 1.539.900 TL 1.390.000 TL
Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL -
600 1.969.900 TL 1.834.900 TL
500e 2.149.900 TL -

Egea Sedan fiyatları - Haziran 2026

Fiat Egea Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
MultiJet 130 HP GSR - Dizel Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL 1.389.900 TL
MultiJet 130 HP GSR - Dizel Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL 1.389.900 TL
MultiJet 130 HP GSR - Dizel Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL 1.459.900 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Easy 1.6 Otomatik 1.850.900 TL 1.749.900 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.850.900 TL 1.799.000 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.899.900 TL 1.869.900 TL

Egea Sedan, Fiat’ın Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan sedan modeli olarak listede yer alıyor. Dizel motorlu manuel ve otomatik seçeneklerle sunulan model, günlük kullanım, aile ihtiyaçları ve filo tercihleri için erişilebilir seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Konfor Paket %75 ÖTV: 19.500 TL / %80 ÖTV: 20.060 TL Lounge
Plus Paket %75 ÖTV: 57.650 TL / %80 ÖTV: 59.290 TL Easy
Ücretli Renkler %75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL Easy, Urban, Lounge
Yedek Lastik %75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL Easy, Urban, Lounge

Egea Cross fiyatları - Haziran 2026

Fiat Egea Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Street 1.6 Otomatik 1.850.900 TL 1.749.900 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Urban 1.6 Otomatik 1.899.900 TL 1.749.900 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Lounge 1.6 Otomatik 1.949.000 TL 1.799.000 TL
MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ - Dizel Limited 1.6 Otomatik 2.119.900 TL 2.019.900 TL

Egea Cross, Egea ailesinin crossover karakterli üyesi olarak daha yüksek gövde yapısı ve şehir kullanımına uygun pratikliğiyle öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı dizel seçeneklerle listelenen model, SUV benzeri kullanım beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renkler %75 ÖTV: 13.000 TL / %80 ÖTV: 13.370 TL Street, Urban, Limited
Konfor Paket %75 ÖTV: 19.500 TL / %80 ÖTV: 20.060 TL Lounge
Metalik Renkler (Lounge Versiyona Özel) - Lounge

Grande Panda Elektrikli 2026 fiyatları - Haziran 2026

Fiat Grande Pande Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
83 kW/113 HP - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.584.900 TL 1.440.000 TL

Grande Panda Elektrikli, Fiat’ın şehir odaklı elektrikli modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Kompakt yapısı ve otomatik şanzımanlı elektrikli altyapısıyla günlük kullanım için konumlanan model, Haziran ayında nakit kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Grande Panda Elektrikli 2026 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Buz Beyazı - La Prima
Su Yeşili 15.000 TL La Prima
Limon Sarı 15.000 TL La Prima
Tutku Kırmızı 15.000 TL La Prima
Luna Bronz 15.000 TL La Prima
Göl Mavisi 15.000 TL La Prima
Sonsuz Siyah 15.000 TL La Prima

Topolino fiyatları - Haziran 2026

Fiat Topolino

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
6 kW/8 HP - Elektrikli Topolino 5.4 kWh Otomatik 684.900 TL 594.900 TL
6 kW/8 HP - Elektrikli Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik 709.900 TL 619.900 TL

Topolino, Fiat’ın şehir içi kısa mesafe kullanımına odaklanan elektrikli mikro mobilite modeli olarak listede yer alıyor. Küçük boyutları ve sade ürün yapısıyla dar şehir alanlarında pratiklik arayan kullanıcılara hitap eden model, Haziran listesinde markanın en düşük fiyatlı seçeneği oldu.

Topolino opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Grande Panda Elektrikli 2025 fiyatları - Haziran 2026

Fiat Grande Pande Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
83 kW/113 HP - Elektrikli La Prima 44 kWh Otomatik 1.539.900 TL 1.390.000 TL

Grande Panda Elektrikli’nin 2025 model yılına ait versiyonu da Haziran 2026 fiyat listesinde yer alıyor. Aynı La Prima donanımıyla listelenen model, 2026 model yılına göre daha düşük tavsiye edilen fiyat ve nakit kampanyalı fiyatla dikkat çekiyor.

Grande Panda Elektrikli 2025 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Tutku Kırmızı 15.000 TL La Prima
Luna Bronz 15.000 TL La Prima
Su Yeşili 15.000 TL La Prima
Limon Sarı 15.000 TL La Prima
Göl Mavisi 15.000 TL La Prima
Sonsuz Siyah 15.000 TL La Prima
Buz Beyazı - La Prima

Grande Panda Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Fiat Grande Panda Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
MHEV 110 HP EDCT - Hibrit Icon 1.2 Otomatik 1.669.900 TL -
MHEV 110 HP EDCT - Hibrit La Prima 1.2 Otomatik 1.789.900 TL -

Grande Panda Hibrit, Fiat ürün gamında elektrikli seçeneğin yanında hibrit motorlu alternatif olarak konumlanıyor. Otomatik şanzıman ve iki farklı donanım seviyesiyle listelenen model, şehir içi kullanımda pratiklik arayan ve hibrit yapıyı tercih eden kullanıcılara sesleniyor.

Grande Panda Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Su Yeşili 21.000 TL Icon, La Prima
Limon Sarı 21.000 TL Icon, La Prima
Tutku Kırmızısı 21.000 TL Icon, La Prima
Luna Bronz 21.000 TL Icon, La Prima
Göl Mavisi 21.000 TL Icon, La Prima
Sonsuz Siyah 21.000 TL Icon, La Prima
Buz Beyazı - Icon, La Prima

600 fiyatları - Haziran 2026

Fiat 600

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 kW/156 HP - Elektrikli La Prima 54 kWh Otomatik 1.969.900 TL 1.834.900 TL

Fiat 600, markanın elektrikli ürün gamında SUV karakterli seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. La Prima donanımıyla sunulan model, elektrikli motor yapısı ve şehir kullanımına uygun gövdesiyle modern bir alternatif oluşturuyor.

600 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Buz Beyazı - La Prima
Sonsuz Siyah 11.360 TL La Prima
Mercan Kırmızısı 11.360 TL La Prima
Güneş Turuncusu 17.050 TL La Prima
Kum Beji 17.050 TL La Prima
Okyanus Yeşili 17.050 TL La Prima
Bulut Mavi 17.050 TL La Prima

500e fiyatları - Haziran 2026

Fiat 500e

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
87 kW/118 HP - Elektrikli La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik 2.149.900 TL -

500e, Fiat’ın ikonik şehir otomobili karakterini elektrikli altyapıyla birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde La Prima Cabrio donanımıyla görünen model, kompakt boyutları ve elektrikli yapısıyla şehir içi kullanım odaklı bir seçenek sunuyor.

500e opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Fiat Türkiye

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