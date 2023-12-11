Uber, şirketin iş süreçlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Bundan sonra Uber hizmetlerini kullanan kişiler, hizmeti her kullandıklarında 20 liralık bir hizmet bedeli ödemesi yapmak durumunda kalacak.

Dünyanın geri kalanında kişilerin, kendi araçlarını kullanarak yolcu ya da paket teslimi yapabilmesini sağlayan Uber, Türkiye'de ise kendi araçlarıyla yolcu taşımacılığına başlamayı denemiş ancak taksici esnafıyla karşı karşıya gelmişti. Bir süre sonra Uber, çalışma şeklini değiştirmişti. Uber'in son yaptığı değişiklik büyük tartışma yaratacak gibi duruyor.

Uber'in kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada yeni düzenleme duyuruldu. Buna göre, bugünden itibaren Uber kullanıcılarının uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri yolculuklarına 20 TL'lik bir hizmet bedeli eklenecek. Bu uygulama hem kredi kartı ile ödemelerde hem de nakit ödemelerde geçerli olacak.

Uber'e "Hizmet Bedeli" geliyor.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu bedel, otomatik olarak nihai yolculuk bedeline yansıyacak. Yani araca binip bir yere gittiğinizde, uygulamaya göre yolculuk ücretiniz 130 TL tutuyorsa 20 liralık sabit hizmet bedeli ile birlikte 150 TL ödemeniz gerekecek. Nakit işlemlerde ise taksimetrede yazan fiyata ek olarak taksiciye 20 TL daha ödenecek. Hizmet bedeli, mesafeye ya da yolculuk süresine göre değişmeyecek.

Uber tarafından gönderilen e-postada "Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı. Bazı kullanıcılar bu kararı "Uber'in taksilere boyun eğmesi" olarak görüyor ve taksilerden alınamayan komisyonların kendilerine kesilmesi olarak değerlendiriyorlar. Uber'in ABD gibi ülkelerdeki organizasyonlarında da benzer ücretlendirmeler yer alıyor.