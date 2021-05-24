Uber, İstanbul ve Ankara'da COVID-19 Kampanyası Başlattı

Uber, koronavirüs aşısı vurulmaya giden ve şahsi aracı olmayan vatandaşlar için önemli bir kampanya başlattı. "UBERAŞI" koduyla dahil olunabilen ve yalnızca İstanbul ile Ankara'da dahil olunabilen kampanya, 2 yolcuya kadar olan ve belirli aşı merkezlerine giden vatandaşlara 40 TL indirim sunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda sarı taksicilerin yoğun baskıları nedeniyle yasaklanan ancak bir süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan uluslararası ulaşım hizmeti Uber, Türkiye özelinde bir kampanya başlattığını açıkladı. Yalnızca Ankara ve İstanbul'da kullanılabilir olan bu kampanya, COVID-19 aşısı vurulacak vatandaşlara indirimli yolculuk imkanı sunuyor.

Uber tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşların aşı merkezlerine daha kolay ulaşmasını sağlayan bu kampanya, vatandaşlara 40 TL indirim kazandırıyor. Üstelik bir vatandaş, bu kampanyadan hem aşı olmaya giderken hem de aşı olup evine dönerken faydalanabiliyor. Böylelikle vatandaşlar için özellikle de trafiğin yoğun ve ulaşımın pahalı olduğu İstanbul ve Ankara'da önemli bir avantaj sağlanmış olacak.

Kampanyaya dahil olabilmek için belirli bir aşı merkezine gitmek ya da o merkezden dönmek gerekiyor

Uber'in COVID-19 aşısıyla ilgili kampanyasına katılmak isteyen tüketicilerin, birkaç işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Uber yetkilileri, bu işlemleri şöyle açıklıyor;

Uber uygulamasının sol üst kısmındaki menüye dokunun ve “ Cüzdan ”ı seçin.

”ı seçin. En alttaki “ Promosyon Kodu Ekle ”yi seçin.

”yi seçin. Kodu ekleyin. UBERAŞI

Yolculuk ana ekranına gidin ve teslim alma / bırakma konumuna girin. Unutmayın, yolculuk yukarıda listelenen aşı merkezlerinden birinde başlamalı veya bitmelidir .

. Yolculuğunuzu onaylayın.

Öte yandan, bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların da bazı hususlara uymaları gerekiyor. Örneğin bu kampanyaya dahil olmak için yalnızca belirlenen aşı merkezlerine gidiyor ya da o merkezlerden dönüyor olmak gerekiyor. Ayrıca bu kampanya için yalnızca Uber Taksi kullanmak gerekiyor. En fazla 2 yolcu için geçerli olan kampanya kapsamında 40 TL'yi aşan yolculuk ücreti ise yine müşteri tarafından ödenecek. Peki Uber'in COVID-19 aşı kampanyası İstanbul ve Ankara'daki hangi aşı merkezleri için kullanılabilir olacak?

İstanbul'daki vatandaşların kampanyaya dahil olabilecekleri aşı merkezleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Maltepe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi

Ankara'daki vatandaşların kampanyaya dahil olabilecekleri aşı merkezleri