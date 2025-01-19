Dünyanın en uzun kadını olarak adını Guinness Dünya Rekorları’na yazdıran Rümeyse Gelgi için hayatın birçok zorluğu var. Bunlardan biri de gökyüzünde seyahat. Peki Rümeysa için neler yapıldı da Türkiye’den ABD’ye 13 saat boyunca konforlu şekilde uçtu?

“Uzun olmanın da dertleri var.” diyeceğimiz kadar meşakkatli bir hikâyemiz var bu sefer.

Rümeysa’nın arkasında ise yine bir Türk markası var. Evet aklınıza gelen ilk hava yolu firması.

Rümeysa için hayat bir başka işliyor.

Rümeysa’yı tanımayan yok hem de sadece ülkemizde değil dünyada da. 217 cm boyu ile “dünyanın en uzun kadını” ünvanını elinde bulunduran Rümeysa için hayat hiç kolay değil.

Olağanüstü boyu ve bununla beraber gelen sağlık sorunları onun için özel alanlar yaratılmasını da beraberinde getiriyor. Kemiklerin aşırı büyümesine neden olan nadir bir genetik rahatsızlık Weaver sendromu ile doğan Rümeysa’nın bu rahatsızlığı o kadar nadir ki tıp tarihinde sadece 50 kişi için kayıt bulunuyor ve o, Türkiye’de bir ilk.

Rümeysa’nın bu durumuyla alakalı başka rekorları da var. Yaşayan bir kadında en uzun sırt rekoru da 59,90 cm ile onda. 24,93 cm ile en uzun kadın eli rekoru da onda olduğu gibi aynı zamanda şimdiye kadar doğan en uzun kız bebek rekoru elinde. Kendisi 59 cm ile dünyaya gelmiş.

Gelelim şimdi de Rümeysa’nın hayatındaki zor alanlardan bir tanesinin detaylarına.

1997 doğumlu Rümeysa, Guinness Dünya Rekorları çatısı altında birçok etkinliğe katılarak kendini tüm dünyaya tanıtmış durumda. Sık sık eşit haklar için savunmaları bulunan Rümeysa’nın dünyanın dört bir yanındaki diğer rekortmen kadınlarla bir araya gelmesi için de uçakla seyahat etmesi gerekiyor.

Bu tabii ki öyle sıradan bir seyahat olmuyor. Rümeysa, boyunun dezavantajını yaşayarak bu zamana kadar gökyüzüne yükselememiş ama Türk Hava Yolları bir ilke imza atarak Rümeysa’nın hayallerini gerçekleştirmiş ve San Francisco’ya seyahatini organize ederek rekortmenlerle buluşmasını sağladı.

Peki normal uçuşlardan farkı neydi?

Rümeysa’nın skolyuzu nedeniyle birkaç saatten fazla oturması mümkün değil ve bu yüzden sedyeyle seyahat etmesi gerekiyor. E uzun bir yolculuk için de tabii işlerin değişmesi gerekiyordu.

Uçaktaki 6 koltuk çıkarılıyor ve yerine Rümeysa’ya özel sedye ekleniyor. Sağlık personeli, kabin ekibi ve farklı departmanlarından kişilerin özenli iş birliğiyle Rümeysa titizlikle uçağa bindiriliyor.

Ayrıca böyle bir seyahatin sadece ciddi rahatsızlığı bulunan veya yoğun bakımdan yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir yolculuk olduğunun da altını çizelim ama bir ilki gerçekleştiren THY, aynı opsiyonu Rümeysa için de geçerli kılıyor.

Rümeysa’yı uçakta bir sürpriz de bekliyordu.

İlk defa uçakla seyahati için de pasta ile kutlama yaptılar. Kendisi tabii ki bu durumdan oldukça mutluydu. Hem ülkesinin firması tüm desteğiyle yanındaydı hem de ilk defa uçakla seyahat ederek gökyüzü hayalini gerçekleştirmişti.

Dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge ile tanışarak keyifli zaman geçiren Rümeysa’nın arkasında olarak hepimize bu gururu yaşattığı için bizler de THY’ye teşekkür ederiz.

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