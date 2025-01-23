Uçak seyahati sırasında size tahsis edilen koltuğu rahatsız bulabilir ve yerinizi boş olan herhangi bir koltuk ile değiştirmek isteyebilirsiniz. Ancak hostesler genellikle buna müsaade etmez.

Peki bunun nedeni nedir? Uçaklarda boş olan koltuklarla neden yer değiştirmemize izin verilmez?

Arkasında hangi sebepler olabilir?

Boş bir uçakta koltuk değiştirememenin birçok sebebi var.

Örneğin bazı uçaklarda uçaktaki kişi sayısına bağlı olarak hareket etme, ağırlık dağılımıyla ilgili bazı sorunlara veya aksaklıklara sebebiyet verebilir. Uçak havalandıktan sonra uçak içinde hareket etmek veya farklı bir koltuğa geçmek, çok büyük bir problem olmayabilir ancak iniş ve kalkış sırasında aynı şey geçerli değildir.

Çünkü uçakların ağırlık mekanizmaları, uçak içindeki kişilerin oturma düzenlerine göre ayarlanır. Hatta mürettebatlar genellikle iniş veya kalkış sırasında yolculara, koltuklarına dönmeleri konusunda ısrarlı bir uyarı yapar. Bunun sebebi uçağın dengesini korumaktır.

Ayrıca uzun uçuşlarda bazı koltuklar yolcular bunu bilmeseler de mürettebatın dinlenmesi için ayrılır.

Yolcuların da istemsizce mürettebata ait koltuklara oturmaması için, koltuk değişimine izin verilmeyebilir. Aslında bazı durumlarda uçak çalışanlarının oturacağı yerler bellidir. Hatta bu yerler, yeni uçaklarda ana kabinin üstüne veya altında olur. Ancak mürettebat, nadiren de olsa yolcu koltuklarında dinlenmek isteyebilir.

Bir diğer konu ise acil iniş sıralarındaki koltuklarda oturan yolcularla ilgili. Burada oturan yolcuların, mürettebatın yönlendirmelerini net bir şekilde anlayabildiğinden ve iyi iletişim kurabildiğinden emin olmaları gerekir.

İşte bu koltuklarda oturan kişiler yolculuk boyunca, kesinlikle yer değiştirmemelidir. Çünkü olası bir felaket anında insanları, acil iniş kapılarına yönlendirmeleri gerekir.

Kendi koltuğunuzdan kalkıp başka bir koltuğa geçmek istediğinizde, orasının teknik bir soruna sahip olma ihtimali olabilir.

Örneğin o koltuk yatıralamıyor, tepsi masası kırılmış, emniyet kemeri hasarlı, can yeleği eksik ve acil oksijen tedariğinde sorun olabilir. Bu durum oldukça istisnai olsa da elbette ihtimaller arasındadır ve bu gibi durumlarla karşılaşmamak için koltuk değiştirmemek önemlidir.

Özetle uçak içinde size tahsis edilen koltuklarda oturmanız büyük önem taşır. Kendi isteğinizle veya hosteslerle görüşmeden koltuk değişimi yapmanız, büyük riskleri beraberinde getirebilir.

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