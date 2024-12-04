Uçak yolculuklarında bagaj ağırlığı çoğu zaman canımızı sıkıyor. Bazen valizden bazı eşyalarımızı çıkartmak ya da üzerine belirli bir miktar para ödemek zorunda kaldığımız durumlar oluyor.

Aslında her yolcunun bagaj hakkı, uçağın taşıma kapasitesine göre belirlenmiş oluyor. Ancak bagaj ağırlıklarının planlanması tabii ki sadece bu konuyla sınırlı değil.

Peki uçaklardaki bu bagaj ağırlıkları nasıl planlanıyor dersiniz?

Uçağın uçuş anında dengede olabilmesi için belirli bir ağırlıkta olması gerekiyor.

Bu ağırlığın üstünde bir yük taşımış olursa bu durum, uçağın içerisindeki herkesin can güvenliğini tehdit ediyor. Uçakların kapasitesindeki bu sınır, üretim esnasında mühendisler tarafından belirleniyor. Üstelik bu sınıra sadece yolcu bagajları değil, yolcular, yakıt ve kargo da dahil!

Bagajlar, uçakta yanımıza aldığımız el bagajı ve check-in sırasında teslim ettiğimiz büyük bagajlar olarak ikiye ayrılıyor. Her yolcu için belirli bir bagaj hakkı var. Genelde de 20-23 kilogram kadar büyük bagaj ve 7-10 kilogram kadar el bagajı hakkı oluyor.

Bunun sebebi, uçağın ağırlığını kontrol altında tutmaktır.

Uçağa yüklenen bagajlar rastgele yerleştirilmiyor, bunun da bir kuralı var. Uçağın altındaki bagaj bölmesi, farklı ağırlık noktalarını dengelemek için bölümlere ayrılmış durumda. Ağır bagajlar genelde uçağın orta kısmına, daha hafif olanlar ise burun ya da kuyruk kısmına yerleştiriliyor.

Bu dengeyi sağlamak, uçak havadayken dengede durması için önemli. Eğer bu planlama hatalı yapılırsa uçuş sırasında bazı dengesizliklerin yaşanması da kaçınılmazdır.

Uçuştan önce tüm ağırlıklar hesaplanır.

Bu hesaplama sonucunda personele bir yükleme formu hazırlanıyor. Uçağın ağırlığı, bu ağırlıkların nasıl dağıtıldığını belirten bu forma pilotun onay vermesi gerekir. Eğer uçak, belirlenen limiti aşmışsa fazla bagajlar bir sonraki uçuşa bırakılabilir.

Bu sistemin amacı, yolcuların can güvenliğini sağlarken uçağın da kaza riskini minimuma indirmektir. Bundan dolayı herkesin bilinçli olması oldukça önemli, zira bagajın ağırlığı hesaplanırken hile yapmak, önlenemez sonuçlar doğurabilir.

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