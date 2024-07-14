Uçakla yolculuk yapacağımız zaman hava ne kadar sıcak olursa olsun uçuş boyunca kabinde üşümekten kendimizi alamıyor, hasta bile oluyoruz. Bu soğuk havanın bir sebebi olduğunu söylesek?

Özellikle uzun uçuşlarda üşümemeniz için örtü bile veriliyor. Aslında sıcaklıkların bilerek düşürüldüğünü söylesek, siz ne düşünürdünüz?

Evet, aslında bu durum tamamen biz yolcuların sağlığı için!

Bazı durumlarda uçak kasten soğuk bir hâle getiriliyor.

Neden böyle bir şey yapılıyor diye merak etmeniz çok normal, hemen açıklayalım. Amerikan Test ve Malzeme Örgütü tarafından yürütülen bir çalışmada bu durumun nedeni açıklandı. Sebep, yolcuların uçuşta kendilerinden geçme ihtimalleriyle alakalıydı.

Çalışmaya göre kabin basıncı ve sıcaklığı ile uçuşlarda bilinç kaybı yaşandığı tespit edilmiş. Vücut dokusunun yeterli miktarda oksijen alamaması (hipoksi) oluşma ihtimali, hava yolu seyahatlerinde sık yaşanan bir durum.

Sıcak ve yüksek basınçlı kabinlerin, baygınlık riskini artırdığı tespit edildi.

Her insanın vücut ısısı farklı olduğu için bulundukları ortamın ısısına verecekleri reaksiyonlar da bir olmuyor. Her insana göre farklı ısı ayarlanamayacağını da göz önüne alırsak hava yolu şirketleri kabini serin tutmayı tercih ediyor. Böylece sıcak bir atmosferde baygınlık geçiren insanlar yerine serin bir ortamda herkesin bilinci yerinde oluyor.

Büyük camlardan dolayı Güneş ışınlarına maruz kalan kokpit, aslında kabinden daha serin tutuluyor. Kabin ısısı ise bölgesel denetleyici sistemler sayesinde kontrol altında tutuluyor.

Genel olarak kabin sıcaklığı 23-25 derece arasında sabit tutulur. Tabii yeni nesil uçaklarda gelişmiş termostat sistemleri sayesinde ısı kontrol altında kalıyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: