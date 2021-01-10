WhatsApp'ın son kullanıcı sözleşmesindeki değişikliklerle birlikte bir kez daha sosyal medya platformlarıyla paylaşılan bilgiler gündem oldu. Hangi uygulama hangi bilgilerimizi istiyor? Bu soruya cevap veriyoruz.

WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesini değiştirmesi, pek çok bilgiye erişim istemesi ve bu bilgileri de diğer Facebook şirketleri ile paylaşacağını açıklaması bir anda pek çok kişinin platforma karşı cephe almasına ve alternatiflere yönelmesine neden oldu.

Daha önceki haberlerimizde sosyal medyadan gelen tepkileri derlemiş, hatta alternatif mesajlaşma uygulamalarını da açıklamıştık. Bir şey ücretsiz ise ürün sizsiniz mantığıyla hangi bilgilerimiz karşılığında uygulamaları kullanabildiğimizi açıkladık.

Gerekli izinler değil, istenen veriler

Uygulamaları indirdiğinizde sizden pek çok veriye erişim için izin istendiğini görmüşsünüzdür. Bu izinlerin tamamını vermek zorunda değilsiniz, bunlar gerekli izinler değil erişim izni istenen bilgilerdir. Şirketler de bu bilgileri işleyerek para kazanır.

WhatsApp

Neredeyse telefonunuzda ne varsa isteyen WhatsApp, sizden telefon numaranıza, rehberinize, cihaz kimliğinize, yaklaşık konumunuza, kesin konumunuza, satın alma geçmişinize, performans verilerinize erişim istemektedir. Uygulama üzerinden fotoğraf atıp gönderecekseniz bu verilere de erişim talep edebilir.

Telegram

Telegram ise erişim taleplerini daha ziyade iletişim verileri ile kısıtlı tutuyor. Platformun kullanıcılarından talep ettiği bilgiler arasında telefon numarası, rehber ve cihaz kimliği yer alıyor. Rus merkezli uygulamanın başka bir isteği yok.

Signal

Signal ise neredeyse hiçbir bilgiyi istememesi ile dikkat çekiyor. WhatsApp'ın da temel olarak kullandığı açık kaynak kodlu Signal, yalnızca kullanıcıların telefon numarasına erişim istiyor. Başka hiçbir talebi bulunmuyor.

BiP

Turkcell'in yerli uygulaması olan BiP ise izin isteme konusunda WhatsApp'la yarışıyor. Bu uygulama, sizlerden telefon numaranıza, rehberinize, cihaz kimliğinize, yaklaşık konumunuza, kesin konumunuza, satın alma geçmişinize, performans verilerinize, fotoğraf ve videeolarınıza ve ses verilerinize erişim istiyor.

Yani popüler olan mesajlaşma uygulamaları bizlerden çok sayıda veriyi talep edebiliyor. Bu bilgileri paylaşmak her zaman için zorunlu değil. WhatsApp'ın getirdiği zorunluluk platformun tepki çekmesine neden oluyor.