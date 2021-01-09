WhatsApp'ın tartışma yaratan yeni kullanıcı izinlerinden sonra sosyal medyada WhatsAppSiliyoruz etiketiyle bir hareket başladı. Hareketten eğlenceli paylaşımları derledik.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yeni kullanıcı izinleri ortaya çıkmıştı. Facebook'a ait olan platformun yeni kurallarını kabul etmeyenlerin artık mesajlaşma hizmetini kullanamayacağı belirtildi.

8 Ocak'ta yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok kişi uygulamayı ve hesabını sileceğini söylemişti. Sosyal medyada da WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. Bu etiketle ilgili eğlenceli paylaşımlar da yapıldı.

Dünyanın en neşeli kutup ayısı

Reboot çağına da bu yakışır

Moraller bozuk

Artık sevmiyoruz

Değerli yalnızlık bu değil

Dayaklıksın Zuckerberg

Meğerse...

Bizi bizden iyi biliyorlar

Kimlerden vazgeçmedik ki?

Sırdaşımız Zuckerberg

Malumun ilamı

Sürü psikolojisi

O kız başkasına çevrimiçi be kanka…

Üzdün be kardeş