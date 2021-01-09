Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yeni kullanıcı izinleri ortaya çıkmıştı. Facebook'a ait olan platformun yeni kurallarını kabul etmeyenlerin artık mesajlaşma hizmetini kullanamayacağı belirtildi.
8 Ocak'ta yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok kişi uygulamayı ve hesabını sileceğini söylemişti. Sosyal medyada da WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. Bu etiketle ilgili eğlenceli paylaşımlar da yapıldı.
Dünyanın en neşeli kutup ayısı
Reboot çağına da bu yakışır
Moraller bozuk
Artık sevmiyoruz
Değerli yalnızlık bu değil
Dayaklıksın Zuckerberg
Meğerse...
Bizi bizden iyi biliyorlar
Kimlerden vazgeçmedik ki?
Sırdaşımız Zuckerberg
Malumun ilamı
Sürü psikolojisi
O kız başkasına çevrimiçi be kanka…
Üzdün be kardeş