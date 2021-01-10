WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından bir anda popülerleşen Signal, Facebook'un App Store'daki reklamına tepki gösterdi. Signal, reklama tepkisinin ardından açıklamasına ufak bir not düştü.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcıları sabah uygulamaya girdiklerinde karşılarına bir pencere çıktı. Bu ekran, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini içeren pencereydi. Birçok kullanıcı yeni sözleşmeyi okumadan onaylarken sözleşmenin içeriğini öğrenen kullanıcılar, WhatsApp'ı terk etmeye başladı.

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle hakkımızdaki birçok bilgiyi tüm Facebook şirketlerine sunulmasına onay vermemizi sağlıyordu. Bu durum dünya çapında yankı uyandırınca ve özellikle ülkemizde zorunlu tutulunca alternatif uygulamalar WhatsApp'ı uygulama mağazalarında tahtından etti. Bu alternatif uygulamalardan biri de Signal'di.

Signal'den Facebook'a tepki:

Açık kaynaklı mesajlaşma uygulaması olan Signal, hem ülkemizde hem dünyada bir anda popülerlik kazandı. Bugünse Signal'in resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Signal, yaptığı bu paylaşımda Facebook'un yaptığı reklam hamlesine tepki göstererek önemli bir açıklama yaptı. Signal'in açıklaması şu şekildeydi:

"Facebook muhtemelen reklamları satın almaktan daha çok satmak konusunda rahat gözüküyor ama insanlar App Store'da 'Signal' araması yaptığında en iyi sonuç olmak için yapmaları gerekeni yapacaklardır.

Not: Signal'de asla reklam olmayacak çünkü verileriniz bizim değil, sizin ellerinizde."

Signal'in Tweet'inde de paylaştığı görselde görüldüğü üzere Facebook, App Store'daki 'Signal' aramasının sonuçlarına Messenger uygulamasının reklamını koymuş durumda. Böylece kullanıcılar 'Signal' uygulamasını arattıkları zaman karşılarına asıl uygulama değil, Facebook'un uygulaması çıkıyor.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından yüz binlerce yeni kullanıcı kazanan mesajlaşma uygulaması Signal hakkında daha fazla bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp kullanmak istemiyorsanız, kullanabileceğiniz diğer alternatif uygulamaları bu bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.