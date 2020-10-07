Bir an olsun müzikten ayrılmak istemeyenler için indirmeden ve herhangi bir ücret ödemeden keyifle müzik dinleyebilecekleri pek çok farklı platform var. Üstelik bu platformların bazılarının mobil uygulamaları da bulunuyor. Sizin için en iyi ücretsiz müzik dinleme siteleri listesi hazırladık ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

Müzik dinleme deneyimi son yıllarda hiç olmadığı bir hızla gelişti. Öyle ki, kalem kullanarak kaseti başa saran nesil artık müzik dinleme siteleri üzerinden tek dokunuşla dilediği müziği kolayca dinleyebilir hale geldi. Müzik dinleme siteleri denilince akla her zaman ücretli hizmet veren platformlar geliyor ancak müzik dinlemek için tercih edebileceğiniz pek çok ücretsiz platform da kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.

Listemizdeki müzik dinleme siteleri arasından bazılarının ücretli versiyonları da bulunuyor. Ancak bazı hizmetler dışında genel olarak ücretsiz versiyonlar üzerinden de keyifle müzik dinleyebilirsiniz. Hatta işletim sisteminize göre arka planda dinleme gibi özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Sizin için en iyi ücretsiz müzik dinleme siteleri listesi hazırladık ve platformların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Ücretsiz müzik dinleme siteleri:

SoundCloud Karnaval.com Last.fm Dash Radio Di.fm Bandcamp Jango Gaana iHeartRadio Radyo Voyage

SoundCloud tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen ve ses dosyaları üzerine geliştirilmiş bir platform. Mobil uygulamaları sayesinde mobil cihazlarınızdan da kolayca dinleyebileceğiniz SoundCloud’da pek çok yeni sesin yanı sıra profesyonel müzisyenlerin eserlerine de ulaşabilirsiniz.

SoundCloud üzerinden yalnızca müzik değil; sesli kitap, podcast, radyo tiyatrosu gibi pek çok farklı ses dosyasına da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendi dosyalarınızı da yükleme imkanı sunan platformun Premium aboneliğini alarak dilerseniz pek çok farklı ekstra hizmete de ulaşabilirsiniz.

Karnaval.com bir radyo dinleme platformu ancak bünyesinde o kadar fazla radyo barındırıyor ki, önünüzde sonsuz bir çalma listesi varmış gibi hissediyorsunuz. Müzik radyolarının yanı sıra pek çok farklı podcast ve radyo programı da platform üzerinden yayınlanıyor.

Mobil uygulamaları ile mobil cihazlarınızda da kolayca kullanabileceğiniz Karnaval.com üzerinden onlarca farklı türdeki radyo yayınına, özel olarak hazırlanmış müzik çalma listelerine ve dilediğiniz zaman kolayca dinleyebileceğiniz podcast ve radyo programlarına ulaşabilirsiniz.

Last.fm müzik dinleme platformunun son derece farklı bir çalışma prensibi var. Platforma ulaştığınız zaman dilediğiniz parçayı seçiyorsunuz, ardından sistem seçtiğiniz parçayı Spotify ya da YouTube üzerinden buluyor ve dinlemeniz için açıyor. Böylece farklı platformları tek çatı altında kullanabiliyorsunuz.

Mobil uygulamaları ile mobil cihazlarınızda da kolayca kullanabileceğiniz Last.fm, kullanıcılarına özel hazırladığı pek çok güncel müzik çalma listesi sunuyor. Böylece ne dinlemek istediğiniz konusunda kararsız kaldığınız anlarda bile karşınızda onlarca farklı seçenek bulabiliyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olan Dash Radio üzerinden onlarca farklı internet radyosuna tek dokunuşla ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamaları ile mobil cihazlarınızda da kolayca kullanabileceğiniz Dash Radio ile daha önce hiç duymadığınız müzisyenleri ve müzikleri keşfedebilirsiniz.

Di.fm, elektronik müzik üzerine tematik yayın yapan bir müzik dinleme platformu. Elektronik müzik türleri arasında dilediğinizi bulabileceğiniz Di.fm, kullanıcılarına özel olarak hazırlanmış pek çok farklı müzik çalma listesi sunuyor. Di.fm platformunu mobil uygulamarı sayesinden mobil cihazlarınızda da kolayca kullanabilirsiniz.

Bandcamp’in diğer müzik dinleme siteleri arasında dikkat çeken en önemli özelliği, yeni müzisyenlerin kendini gösterdiği bir platform olması. Platform üzerinden daha önce hiç duymadığınız yeni yetenekleri keşfedebilir ve dilerseniz kendi parçalarınızı platforma yükleyerek geniş kitlelerin sesinizi duymasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca Bandcamp platformunu mobil cihazlarınızdan da kolayca kullanabilirsiniz.

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Jango, kullanıcılarına her gün yenilenen farklı müzik çalma listeleri sunuyor. Platforma ücretsiz olarak abone olduktan sonra sevdiğiniz müzisyenleri, parçaları ve türleri seçerek, size sunulan müzik çalma listelerinin sizin için çok daha uygun bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Jango platformunu mobil cihazlarınızdan da kolayca kullanabilirsiniz.

Gaana platformu bazen sorun yaratabiliyor ancak tematik bir yapıya sahip olan site, özellikle Bollywood sevenlere hitap ediyor. Gaana üzerinden özel olarak hazırlanmış pek çok farklı Hint müziği çalma listesine ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamaları ile mobil cihazlarınızda da kolayca kullanabileceğiniz Gaana ile pek çok farklı ve yeni müziği keşfedebilirsiniz.

iHeartRadio son derece geniş bir müzik, podcast ve haber yayını arşivine sahip ancak ülkemizde yalnızca podcast ve haber yayını konusunda hizmet veriyor. Eğer yabancı haber yayınlarına ve podcastlere özel ilginiz varsa ya da yabancı dilinizi geliştirmek için böyle bir hizmet arıyorsanız iHeartRadio tam sizin aradığınız platform.

İnternetin en popüler müzik sitelerinden birisi olan Radyo Voyage, dünyanın farklı köşelerinden farklı türlerde müziklerin derlenip sınırsız şekilde oynatıldığı bir online radyo sitesi. Çalışırken, yolculuk yaparken arkaplanda çalmak için birebir arşive ve yayın akışına sahip.

Sizin için en iyi ücretsiz dinleme siteleri listesi hazırladık ve platformların öne çıkan özelliklerini anlattık. Yabancı yayın platformlarının ülkemizde sunduğu hizmetler zamana göre değişiklik gösterebilir ancak ücretsiz müzik dinleyecek diğer platformlar her zaman sizi bekliyor olacak.