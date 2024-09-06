Kısa ve rahat bir yolculuk için genelde tercih edilen ulaşım hava yolu oluyor. Uçak yolculukları, konforlu ve hızlı bir hizmet sağlasa da bazen iptal olan uçuşlar, rötarlar can sıkabiliyor.

Peki iptal olan bir uçuşunuz olduğunda ne yapmanız gerektiğini, yolcu olarak ne haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz?

Ülkeden ülkeye, şirketten şirkete değişse de en azından ülkemiz için yolcu hakları hemen hemen aynı şartları barındırıyor.

Uçuşunuz iptal edildiğinde sahip olduğunuz haklar, seyahat ettiğiniz ülkeye, hava yolu şirketine ve uçuşunuzun kalkış veya varış yerine göre değişiklik gösterir.

Ancak genel olarak bazı haklara sahip olursunuz. Bunlar bilgilendirme hakkı, alternatif uçuş ya da para iadesi, tazminat hakkı ve destek olarak pek çok şekilde kendini gösteriyor. Peki biz iptal olan bir uçuşla karşılaşırsak, ne yapmalıyız?

Öncelikle hava yolu şirketi, uçuşunuzun iptal edildiğini size bildirmek zorundadır. Ayrıca, bu iptalin nedenleri hakkında da size bilgi vermelidir. Bunun yanında en yakın uçuş için size bilet sağlamalı, eğer kabul etmezseniz bilet ücretinizi geri vermelidir. Tabii bu noktada şirketten başlangıç noktanıza ücretsiz olarak geri götürülmeyi talep edebilirsiniz.

Gelelim herkesin merak ettiği tazminat meselesine.

Planlanan hareket zamanından en az iki hafta önce iptal hakkında bilgilendirilmediyseniz, tazminat alma hakkınız doğuyor. Eğer hareket zamanından iki hafta ila yedi gün önce iptalle ilgili bilgilendirildiyseniz ve size alternatif bir güzergâh sunulmadıysa, yine tazminat hakkına sahipsiniz demektir.

Aynı şekilde, planlanan hareket zamanına bir haftadan daha kısa süre kala iptalden haberdar edildiniz ama alternatif bir ulaşım seçeneği sunulmadıysa, bu durumda da tazminat hakkınız bulunuyor.

Eğer uçuşunuz iptal edildiğinde, yeni bir uçuşa yerleştirilmeyi beklemeniz gerekiyorsa, şirket size ikram, haberleşme, konaklama ve ulaşım haklarınızı sunmak zorundadır.

Uçuşunuz iptal edildiğinde veya tehir edildiğinde, ikram, haberleşme, konaklama ve ulaşım haklarınız sağlanmış oluyor. Bunun yanında hangi hava yolu şirketi ile uçacaksanız şirket, size her türlü destek ve yardımı sağlamakla yükümlüdür.

Tüm bunların başında unutmanız gereken bir şey var ki o da hava yolu şirketinin uçuş iptalinden en az iki hafta önce sizi bilgilendirmek zorunda olduğu. Eğer iptal, olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşmişse ve tüm önlemler alınmasına rağmen iptal kaçınılmaz olmuşsa, hava yolu şirketi tazminat ödemez. Ancak bu durumda da yolculara alternatif ulaşım yolları hakkında bilgi vermek zorundadır.

Tüm bu haklar, AB ülkelerinde uçuşlar için Avrupa Birliği’nin EC 261/2004 yönetmeliği kapsamında daha net bir şekilde belirlenmiştir. Ülkemizdeki şirketler de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) ve Avrupa Birliği düzenlemelerine tabi olduklarından, uçuş iptallerinde yolcu hakları konusunda belirli standartları takip ediyor.

Detaylı bilgi için uçuş yapacağınız hava yolu şirketinin internet sitesinden “yolcu hakları” kısmına tıklayıp detaylarını öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: