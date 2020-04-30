Starlink Uyduları Bu Kez de Mersin Semalarında Görüldü

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzunca bir süredir Starlink projesi ile gündemde. Proje kapsamında uzaya gönderilen uydular, zaman zaman UFO sanılıp paniğe neden olsa da pek çok kişi bu gizemli ışıkların ne olduğunu öğrenmiş durumda. Şimdiyse Starlink uyduları, Mersin semalarında görüldü.

Dünyanın popüler girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk, geride bıraktığımız yıllarda çok önemli projelere imza attı. Bir yandan Tesla ile elektrik motorlu otomobilleri popüler haline getiren Musk, diğer yandan da uzay taşımacılığı ve uydu üzerinden internet projesini (Starlink) ortaya koydu. Musk'ın projeleri, pek çok kişi tarafından hala bir hayal gibi görünüyor olsa da Tesla ve SpaceX, projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

SpaceX'in Starlink projesi, tüm insanlara uydu üzerinden internet sağlamayı hedefliyor. Elon Musk'ın bir hayli umutlu olduğu bu proje için çalışmalar, uzunca bir süredir sürdürülüyor. SpaceX, bu proje için toplamda 300 uyduyu uzaya gönderdi bile. 60'arlı gruplar halinde uzaya gönderilen uydular, kümeler halinde dünyanın çevresinde tur atıyor. Proje tamamlandığında, dünyanın çevresi tamamen bu uydular ile kaplanmış olacak.

Starlink uydularının bir süredir gökyüzünde oluşu, zaman zaman haberlerimize de konu oluyor. Bunun nedeni ise projeden haberi olmayan kişilerin gökyüzüne baktıklarında net bir şekilde gördükleri Starlink uydularını UFO sanmaları. Hatta geçtiğimiz günlerde Tekirdağ ve Kırklareli'de görülen Starlink uyduları da UFO sanılmış ve insanların panik olmalarına yol açmıştı. Starlink uyduları şimdi de Mersin semalarında gözlendi.

Mersin'de görüntülenen Starlink uygularının bir fotoğrafı

Mersinliler dün akşam, saat 20:26 itibarıyla Starlink uydularını görme imkanı yakaladılar. Toros Dağları'nın üzerinde ortaya çıkan uydular, Akdeniz'in uçsuz bucaksız semalarında kayboldu. Çıplak gözle izlenebilen bu etkileyici olay, herhangi bir paniğe neden olmadı ve UFO olarak yorumlanmadı. Mersinliler, yaklaşık 5 dakika boyunca bu uyduların geçişini izleme şansı yakaladılar.

Starlink'in uydu üzerinden internet projesinin hala çok fazla zamana ihtiyacı var. Ancak bu süreçte SpaceX'teki uzmanların yanı sıra sıradan insanlar da Starlink projesinin heyecanına ortak olmuş olacaklar. Çünkü SpaceX, 2027 yılında uzaya 12 bin uydu göndermiş olmayı planlıyor. Eğer sizler de bu sürece ortak olmak ve Starlink uydularının geçtiği yerleri takip etmek isterseniz, burada bulunan haberimize ulaşarak konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.