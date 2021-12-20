Uğur Şahin: Üçüncü Doz Omicron'a Karşı Etkisini Kaybedebilir

BioNTech kurucusu Uğur Şahin, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada üçüncü doz ve omicron varyantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, üçüncü doz korumasının zamanla etkisini kaybedebileceğini, ancak ağır hastalıktan korumanın devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve tüm dünyada yeniden bazı kısıtlamaların başlatılmasına neden olan koronavirüsün Omicron varyantı hakkındaki sorular halen devam ediyor. Bu soruların en başındaysa iki ve üç doz aşının varyanta karşı nasıl bir etkinlik sağladığı konusu. Aşı ve Omicron hakkında sık sık açıklama yapan BioNTech kurucusu Uğur Şahin, bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamalarda Britanya’da yapılan araştırmalardan gelen ilk bulguların, üçüncü dozdan sonra aşının %70 civarında koruyucu olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu oranın ikinci dozdan sonraysa %20 - %40 arasında olduğunu ifade etti. Bu gözlemlerin Güney Afrika’da da benzer olduğunu söyleyen Şahin, bu verilerin aşının ağır hastalığa karşı %70 oranında bir koruma sağladığını gösterdiğini de ekledi.

“Zamanla etki kaybı olacaktır”

Üçüncü dozun sunduğu korumanın ne kadar süreceği sorusuna da cevap veren Şahin, “Omicron’a karşı zamanla bir etki kaybı olacaktır, bu mümkün. Laboratuvarda yapılan çalışmaların ön bulgularına bağlı tahminde bulunmam, gerçek zamanlı veriler daha uygun olur.” ifadelerini kullandı. Şahin, üç dozda da virüse yakalanma riski olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Virüse karşı ilk elde ettiğimiz yüzde 95 korumadan uzak olduğumuz aşikâr. Her şekilde aşımız üçüncü dozda, her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyor. Bu genel olarak bir aşı için iyi bir oran.”

Uğur Şahin, son olarak koronavirüse karşı yeni bir aşının geliştirilip geliştirilmeyeceği sorusuna “100 günlük hedefimiz devam ediyor. Bu da düzenleyici kurumların onayıyla, mayıs ayında Omicron’a uygun bir COVID aşısı geliştirilebiliyor olmamız anlamına geliyor.” cevabını verdi.