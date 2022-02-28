Google, Rusya tarafından işgal altında olan Ukrayna'da, kullanıcıların güvenliğini korumak için Google Haritalar tarafından sunulan canlı trafik özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken şirketlerin ambargoları ve yaptırımları da bir yandan gelirken Google, Ukrayna’daki sivillerin güvenliğini koruyabilmeleri adına bir adım attı. Teknoloji çağında sahip olduğumuz birçok teknolojik kolaylık, böyle savaş durumlarında birer dezavantaja dönüşebiliyorlar.

Google, bu bağlamda Google Haritalarda bulunan kullanışlı bir özelliği devre dışı bıraktı. Google Haritalar, anonim olarak Android cihazlardan topladığı verilerle şehrin yollarındaki trafik durumunun size sunulmasını sağlıyor. Ancak bu özellik güvenlik gerekçesiyle bir süre Ukrayna'da olmayacak.

Google Haritaların canlı trafik özelliği Ukrayna’da devre dışı bırakıldı

Google Haritaların canlı trafik özelliği, vatandaşların can güvenliği için Ukrayna’da devre dışı bırakıldı. Sebep olarak ise haritalarda gözüken yüksek trafikli bölgelere yapılabilecek olası saldırıların engellenmesi gösterildi.

Bir OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) uzmanına göre göre Rusya, geçtiğimiz Perşembe günü Ukrayna sınırındaki yüksek trafiğe sahip bölgelerde art arda saldırılar düzenledi. OSINT uzmanı Profesör Jerry Lewis, yaptığı açıklamada ‘Sanırım saldırıyı gören ilk insanlar bizlerdik ve bunu trafik uygulamasında gördük’ dedi.

Trafik özellikleri küresel erişimden devre dışı bırakıldı ancak Google, bölgedeki adım adım navigasyon özelliklerini kullanan sürücüler için canlı trafik bilgilerinin hala mevcut olacağını söylüyor. Google'ın önceki çatışmalar veya savaşlar sırasında bu özellikleri devre dışı bırakıp bırakmadığı net değil.