Airbnb, Ukraynalılara Ücretsiz Konaklama Hizmeti Verecek

Dünyanın bir numaralı konaklama hizmeti şirketi Airbnb, Ukraynalı mültecilere ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada 100 bin mülteciye yardım edileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rus ayrılıkçıların sözde yönetimini resmi olarak tanıma kararı almış, ardından yaşanan gelişmeler sonrası Rusya Ukrayna’yı işgale başlamıştı. Gelen bilgilere göre işgalinin başlangıcından bu yana yaklaşık 400 bin Ukraynalının Avrupa Birliği sınırlarına giriş yaptığı bildirilirken, Varşova hükümeti tarafından yapılan açıklamada bunların yarısının Polonya’ya ulaştığı kaydedildi.

Dünyanın en büyük konaklama hizmeti şirketi olan San Francisco merkezli Airbnb ise, ülkelerini terk ederek savaştan kaçan Ukraynalılar için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Airbnb tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan kaçan binlerce mülteciye kısa süreli konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.

100 bin Ukraynalı mülteciye konaklama imkanı sunulacak

Yaptığı açıklamada üst düzey yöneticilerin Polonya, Almanya, Macaristan ve Romanya hükümetleri başta olmak üzere Avrupa genelinde, ülkelerin sınırları içinde mültecilere yardım desteği sunan mektuplar gönderdiğini ifade eden şirket, “Airbnb.org, Ukrayna'dan kaçan 100 bin kadar mülteciye kısa süreli konut sağlamayı taahhüt ederken, daha uzun süreli konaklamalar sağlamak da dahil olmak üzere her ülkedeki belirli ihtiyaçları en iyi şekilde desteklemek için hükümetlerle yakın bir şekilde çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şirket ayrıca, mültecilerin konaklama masraflarının mülteciler için bir Airbnb fonuna bağış yapanlar ve ev sahipleri tarafından finanse edileceği belirtildi.

Öte yandan bu, Airbnb’nin kriz zamanlarında zor durumdaki insanlara geçici konaklama sunduğu ilk sefer değil. Şirket, geçtiğimiz ağustos ayında da Taliban'ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’dan kaçan Afgan mültecilere yardım eli uzatmış; bu ayın başlarında ise şirketin Çin'in insan hakları ihlalleri ve zorla kültürel asimilasyonla suçlanan iki bölgesi olan Sincan ve Tibet'e de yardım ettiği ortaya çıkmıştı.