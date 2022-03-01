Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2'ye Şarkı Besteledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Selçuk Bayraktar'ın kurucusu olduğu Bayraktar TB2'nin ülkelerinin savunmadaki büyük katkılarının ardından Bayraktar TB2 için şarkı besteledi.

Günlerdir Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2 ülke savunmasında başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Selçuk Bayraktar’ın kurucusu olduğu yerli ve milli Bayraktar TB2, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşı büyük bir rol oynamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de kurucu Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla savunma sanayiinin uluslar için hayati bir önem taşıdığını söylemiş ve Ukrayna’daki devam eden işgali şiddetle kınadığını belirtmişti. Olayların ardından adını sıkça duyduğumuz Bayraktar TB2’ye Ukrayna Silahlı Kuvvetleri minnetlerini göstermek için bir şarkı besteledi.

İşte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bayraktar TB2 için bestelediği o şarkı:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hem havada hem de karada Rus Silahlı Kuvvetleri’ne karşı büyük başarılar elde eden Bayraktar TB2’ye bestelediği bu şarkıyla teşekkür etti. Bayraktar TB2, şimdiye kadar çok sayıda Rus tankını ve savaş uçağını geri püskürtmeyi başardı ve Ukrayna’daki savaşa büyük bir destek sağlıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı videoda, aynı zamanda Bayraktar TB2 tarafından Rus Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıları ve yok edilen askeri güçlerin görüntülerinden kesitleri görebilirsiniz.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, besteledikleri şarkıda "Ülkemiz kolay bir fetih olacaktı ancak hesapları tutmadı" gibi cümlelere de yer verilerek Bayraktar TB2'nin savaşta ne kadar önemli bir rol oynadığından bahsediliyor. Görüntülerin birçoğunda, Bayraktar TB2'nin patlattığı araçlar yer alırken aynı zamanda Ukrayna'da sevdiklerinin yasını tutan insanlar ve Rus Lider Putin'in görüntülerine yer veriliyor.