Apple, Rusya İçin Uygulayacağı Yeni Yaptırımları Açıkladı

Cupertino'lu teknoloji devi Apple, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sessiz kalmadı. Şirket, Rusya'yı ağır yaptırımlara mahkum etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından pek çok ülke ve şirket, Rusya’yı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kınamış ve bazı yaptırımlara maruz bırakmıştı. Bu yaptırımların arasında otomotivden spora birçok alanda ağır yaptırımlar bulunuyordu.

Apple ise yavaş yavaş dozunu arttırdığı yaptırımlara yenilerini ekledi. Şirket, Rusya’da ürün satışlarını bile durdurdu.

Apple, yaptırımlar hakkında açıklama yaptı

Apple yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi;

“Ukrayna’nın Rus işgali olması ve vatandaşların şiddete maruz kalması hakkında oldukça endişeliyiz. İnsani çabaları destekliyor, mülteci krizine çözüm sağlamaya çalışıyor ve bölgede elimizden gelen bütün desteği sağlamaya çalışıyoruz.

Bu işgal sırasında birçok eylem aldık. Rusya’daki bütün ürünlerimizin satışını durdurduk. Geçen hafta, Rusya’ya ürün göndermeyi bıraktık. Apple Pay ve diğer servisler kısıtlandı. RT News ve Sputnik News uygulamaları artık Rusya dışındaki ülkelerde App Store’dan kaldırıldı. Ukrayna’daki vatandaşların güvenliğini için Apple Haritalarda bulunan canlı trafik ve kazalar özelliğini devre dışı bıraktık.

Yaşanan durumu değerlendirmeye ve ilgili hükümetlerle ilgili yaptırımlara devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde barış için çağrıda bulunanlara katılıyoruz.”

Görünen o ki yakın zaman Rusya’yı yeni yaptırımar bekliyor.