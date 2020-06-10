MEB Açıkladı: İkinci Dönem Karneleri Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk imzası taşıyan yeni bir genelge yayımladı. Söz konusu genelgede okullardan uzaktan devam eden ikinci eğitim öğretim döneminin yıl sonu işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklandı. Genelgeyle birlikte milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular da açığa kavuşmuş oldu.

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, olağan hayatımızı ciddi anlamda etkiledi. Pandeminin en çok etkilediği gruplardan bir tanesi de ilk ve orta okullar ile liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler oldu. Çünkü pandeminin Türkiye'de de yayılım göstermesi, öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ikinci yarısını neredeyse tamamen evlerinde geçirmelerine neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dönemlerde aldığı kararlar ile okulları önce geçici olarak tatil etmiş, ardından da dönemin kapanmasına karar vermişti. Bu süreç içerisinde öğrenciler boş bırakılmadı ve uzaktan da olsa eğitim süreci devam etti. Şimdiyse yeni bir genelge yayımlandı ve milyonlarca öğrencinin merak ettiği bir konu açığa kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, illere gönderdiği genelgeyle karneler ve yıl sonu ile ilgili tereddüt oluşturan diğer konuları açığa kavuşturdu.

Birinci dönemdeki başarı ve devamsızlık durumu dikkate alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasını taşıyan genelgeye göre yıl sonu işlemleri, öğrencilerin birinci dönemde aldığı notlar ve devamsızlık durumuna göre belirlenecek. Bu kapsamda tüm derslerden başarılı olan veya başarısız dersleri olsa da yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler, sınıflarını geçmiş olarak kabul edilecekler. Sınıfını doğrudan geçemeyen öğrenciler ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler. Sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci dönemde salgın nedeniyle Türkiye'ye dönen öğrencileri gözardı etmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, denklik belgesini temin eden öğrencileri sadece bu eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere tüm dersler için başarılı kabul edecek. Bu öğrencilerin birinci ve ikinci eğitim öğretim dönemindeki puanlarının bulunmaması esas alınacak. İkinci dönemde Türkiye'ye dönen öğrencileri sevindirecek bu kararın sadece bu yıla mahsus olduğunun altını bir kez daha çizelim.

İkinci dönem için karne basımı olmayacak, diğer belgeler öğrencilere sırayla teslim edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla ilk ve orta seviyeli okullarda ikinci dönem için karne basılmayacağını zaten açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda karnelere internet üzerinden erişebileceği ifade edilmişti. Bugün yayımlanan genelgede, liselerde de ikinci dönem için karne düzenlenmeyeceği ifade ediliyor. Öğrencilerin yıl sonu notları olarak, birinci dönemde alınan notlar gösterilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi, takdir ve teşekkür gibi belgelerin durumunu da açığa kavuşturuyor. Genelgeye göre öğrenciler, başarılarının karşılığında aldıkları takdir, teşekkür, onur, üstün başarı ile diploma gibi belgeleri kağıt olarak teslim alacaklar. 22 Haziran itibarıyla dağıtılmaya başlanacak belgeler için tarih belirlenecek ve öğrencilerin yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilecek.