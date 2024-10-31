Dünyanın farklı ülkelerinde birbirinden garip bakanlıklar olduğunu biliyor muydunuz? Yalnızlıktan mutluluğa, kahveden uyum bakanlığına kadar…

Peki bu bakanlıklar, gerçekten de var mı? Hangi amaca hizmet ediyorlar?

Gelin birlikte inceleyelim.

Çeşitli ülkelerin kendilerine ait ilginç bakanlıkları olduğu doğru.

Ülkelerin kendilerine ait sosyal problemleri çözmeye yönelik bakanlıklar kurduğu bilinen bir gerçek. Ancak bizim alıştıklarımızdan biraz farklı.

Mesela Japonya, yaşlanan nüfus ve sosyal izolasyon sorunları nedeniyle yalnızlıkla mücadele eden öncü ülkelerden biri olarak 2024'te de yalnızlık politikalarını sürdürüyor.

Tetsushi Sakamoto

Alenen bir “Yalnızlık Bakanlığı” yok ancak sağlık ve toplum içi destek çalışmaları ön planda yer alıyor.

Mutluluk Bakanlığı diye bir şey var mı? Hepimize lazım da!

Ohoud Al Roumi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde vatandaş memnuniyeti ve sosyal refahı artırmaya yönelik Mutluluk Bakanlığı aktif durumda. Mutluluk seviyeleri, sosyal uyum ve bireylerin genel refahı üzerine yoğunlaşıyor ve bu bakanlık özellikle toplumun genel mutluluğunu desteklemeyi hedefliyor.

Bir başka garip bakanlık da Singapur’da. "İnsanlar Arası Uyum Bakanlığı" olarak bilinen bakanlık, toplumsal uyumu teşvik etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı etnik ve dini gruplar arasında dayanışmayı artırma ve toplumda barışı teşvik etme çalışmaları aktif bir şekilde devam ediyor.

Papua Yeni Gine’de ise kahve bakanlığı yer alıyor.

Papua Yeni Gine’de 2022’de kurulan Kahve Bakanlığı, ülkenin ikinci büyük tarımsal ürünü olan kahve sektörünü desteklemek ve geliştirmek amacıyla kuruldu. Başbakan James Marape'nin liderliğinde kurulan bu bakanlık, kahve üretimini artırarak yoksullukla mücadele etmek ve kahveyi daha kârlı bir ihracat ürünü haline getirmek için faaliyet göstermektedir.

Ülkenin ilk Kahve Bakanı olan Joe Kuli, hem ülke içindeki küçük kahve çiftliklerini desteklemek hem de uluslararası pazarlara ihracatı artırmak üzere çalışıyor.

Sosyal medyada birçok “tuhaf” bakanlıkların olduğu bilgisi yayılsa da birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Ancak bu saydıklarımız, gerçeği yansıtanlar arasında. Siz hangisini daha garip buldunuz?

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