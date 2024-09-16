Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimler kapsamında 2024 boyunca kesilen ceza miktarını açıkladı. Otomotiv sektöründe stokçuluk yapanlara ne kadar ceza verildiği de belli oldu.

Ticaret Bakanlığı, bugün 2024’te Türkiye genelinde fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında kesilen cezaları açıkladı. Paylaşımda 1.274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Fahiş fiyat tarafında eylüle kadar 45.318 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ve aykırı faaliyetlerde bulunanlara 197 milyon 610 bin 314 TL ceza verildiği aktarıldı.

Öte yandan sektör bazlı ceza miktarları da paylaşıldı. Böylece otomotiv başta olmak üzere sektörlere ne kadar ceza eksildiği de paylaşıldı.

Otomotiv sektöründe stokçuluk uygulayan 68 firmaya 75 milyon TL ceza

Bakanlığın verilerine göre 2024 yılında otomotiv sektöründe şu ana kadar 202 firma denetlendi. Bunlardan 68’inin stokçuluk yaptığı tespit edildi. Verilen ceza miktarı ise 75 milyon 13 bin 928 olarak kayıtlara geçti.

Bu sayıyı 68’e böldüğümüzde 1 milyon 103 bin 146 TL gibi bir miktar karşımıza çıkıyor. Yani ortalama olarak bir otomotiv firması, stokçuluk yaptığı gerekçesiyle sıfır bir Renault Clio fiyatı civarlarında ceza almış.

Ayrıca otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerine kesilen toplam ceza miktarı 129 milyon 766 bin 181 TL olarak açıklandı. Emlakta 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin, kuyumda ise 12 gerçek ve tüzel kişiye 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı.