Maskeler uzun bir süredir hayatımızda var. Salgınla birlikte hayatımıza giren bu maskeleri takmayanlara ise birçok ülkede para cezası uygulanıyor. Peki, farklı ülkelerde maske takmamanın cezası ne kadar?

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19), kısa sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi halini aldı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu bulunuyor ve Dünya Sağlık Örgütü, Haziran 2020'den bu yana kamusal alanda maske takılması gerektiğini belirtiyor.

İngiltere ve Fransa gibi ülkeler maske konusunu ilk etapta gevşek bıraksa da vakalar hızla artmaya başlayınca sert kısıtlamalara gitme kararı almışlardı. Benzer şekilde birçok ülkede kamusal alanda maske takma zorunluluğu bulunuyor ve buna uymayanlara para cezaları kesiliyor. Peki, dünyanın farklı yerlerinde maske takmamanın cezası ne kadar?

Türkiye

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, Haziran 2020'de 81 ilde vatandaşların maskesiz sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurmuştu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası verilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre de 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün. 900 TL (108 dolar) olan bu para cezası iki hafta içerisinde ödenirse 675 TL'ye düşüyor ve dört taksitle ödenebiliyor.

Avrupa

Aşılanmayla birlikte hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Avrupa'da maske zorunluluğu konusunda ortak bir karar alınmış değil. Bu noktada maske takmamanın cezası ülkelere, hatta şehir ve bölgelere göre farklılık gösterebilirken hiç ceza kesmeyen ülkeler de mevcut.

İngiltere

Ada'da maske takmamanın cezası ilk dönemlerde 100 sterlindi ve bu ceza iki hafta içerisinde ödendiği takdirde 50 sterline düşüyordu. Ancak artan vaka sayıları ve tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla bu ceza 200 sterline yükseltildi. Ülkede hayat aşılanmayla birlikte yavaş yavaş normale dönse de maske takma zorunluluğu devam ediyor.

İspanya

İspanya'da cezalar şehre ve bölgeye göre farklılık gösteriyor. Örneğin Melilla kentinde yasağı çiğneyenlere 100 euroluk ceza kesilirken ülkenin güneybatısında yer alan Extremadura bölgesinde ise bu sayı 6000 euro.

İtalya

Salgının ilk dönemlerinde sağlık sisteminin adeta çökme noktasına geldiği İtalya'da da tıpkı İspanya gibi cezalar şehir ve bölgeye göre farklılık gösteriyor. Catania kentinde maske takmamanın cezası 400 euro iken Lombardi bölgesinde ise maske takmayanlara 6000 euro ceza kesiliyor.

Belçika

Benzer şekilde Belçika'da maske takmamanın cezası mekâna ve koşula bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kamusal alanda maske takmamanın cezası 250 euro olarak belirlenirken iş yerinde takmamanın cezası 750 euro. Bu cezalar ihlalin şekline göre katlanarak 4000 euroya kadar çıkarken maske takmamakta ısrarcı olanlara ise 8 gün ila 3 ay arasında hapis cezası alabiliyor.

Asya

Avrupa'nın aksine maske takmaya alışkın olan Asya ülkelerinde cezalar çok da yüksek olmadı. Bu noktada gelir seviyesinin yüksek olduğu Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde her yıl grip salgınının arttığı dönemlerde maske ile dolaşma kültürüne sahip olan halk fazla zorluk yaşamadı. Salgının başından beri maske takma zorunluluğunun bulunduğu Çin'de ise cezalar orta seviyedeydi.

Buna karşın Singapur ve Hong Kong gibi batı etkilerinin bulunduğu ülkelerde ise cezalar yüksek kategorisinde yer alıyor. Bu noktada Singapur'da maske takmayanlara 720 dolar ceza kesilirken Hong Kong'da ise bu sayı 645 dolar şeklinde raporlandı.

Farklı eyaletlerde farklı yaptırımların uygulandığı Hindistan'da ise gelir seviyesi düşük olduğu için hükümet genel anlamda maske takmayanlara çok katı cezalar uygulamamıştı. Cezaların ilk etapta 500 rupi (7 dolar) ile 10 bin rupi (140 dolar) arasında değişiklik gösterdiği ülkede, artan vaka ve ölüm sayılarının ardından cezalar yükseltilse de durumu değiştirdiği söylenemez.

Latin Amerika

Latin Amerika'ya baktığımızda da tıpkı Avrupa'da olduğu gibi cezaların bölgeye göre farklılık gösterdiğini görüyoruz. Örneğin salgından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da kuzeydoğudaki Piaui eyaletinde 100 ile 200 dolar arasında değişen cezalar kesilirken en kalabalık şehir Sao Paulo'da ise kamusal alanda maske takmayanlara 100 dolar, iş yerlerinde maske takmayanlara ise 400 dolar ceza kesiliyor.

Diğer Latin Amerika ülkelerinde de cezaların benzer şekilde olduğu söylenebilir.

ABD

Bir dönem salgının merkez üssü haline gelen ABD'de aşılama kampanyalarıyla hayat normale dönmeye başladı. Maske takmamanın cezasının her eyalette farklılık gösterdiği ülkede örneğin Kaliforniya'da 100 dolar gibi düşük bir ceza kesilirken Hawaii adalarında ise bu ceza 5000 dolar ve 1 yıl hapse kadar çıkabiliyor. Ayrıca farklı eyaletlerde cezaların katlanarak artması gibi bir durum da söz konusu.