10 Aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'na Hapsolan Astronotların Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu

NASA, bir dizi aksaklık nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geri getirilemeyen astronotların geri dönüş tarihini açıkladı.

Geçen yıl sadece 10 gün sürmesi planlanan bir Uluslararası Uzay İstasyonu görevi, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams için tam 10 ay süren beklenmedik bir uzay macerasına dönüştü.

O günden bu yana defalarca kez planlanan girişimler ne yazık ki farklı engellerle karşılaştı fakat artık geri dönüş vakti geldi. NASA, iki astronotun 16 Mart'ta Dünya'ya geri döneceğini duyurdu.

10 ay önce neler olmuştu?

Wilmore ve Williams, Boeing'in Starliner uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti ancak kapsülleri teknik sorunlar nedeniyle mürettebatsız olarak geri dönünce, astronotlar istasyonda mahsur kalmıştı. NASA tüm bunlar üzerine Starliner’daki sorunları çözmeye çalışırken astronotları orada tutmaya karar vermişti.

Nihayet, önümüzdeki hafta SpaceX Crew Dragon ile yeni bir ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmasıyla birlikte uzun zamandır beklenen dönüş gerçekleşecek.

Astronotlar 16 Mart'ta geri dönüyor

SpaceX'in Crew-10 görevi, 12 Mart'ta NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak ve dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürecek.

Yeni ekibin gelişiyle birlikte Crew-9 ekibi, yani Williams ve Wilmore da dâhil olmak üzere mevcut mürettebat Dünya'ya dönebilecek.

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