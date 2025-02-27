NASA, yarın SPHEREx isimli uzay teleskobunu fırlatacak. Bu araç, evrenin şimdiye kadarki en detaylı ve renkli 3 boyutu haritasını çıkarırken en büyük sorularımızı yanıtlamaya yardımcı olacak.

NASA, çok yakında tarihe geçecek bir görev başlatacak. Bu görev kapsamında SPHEREx isimli araç, 28 Şubat Cuma günü uzaya fırlatılacak ve evren hakkındaki en büyük sorularımızı yanıtlamamıza yardımcı olacak.

SPHEREx bir yakın kızılötesi uzay gözlemevi. NASA, bir uzay teleskobu olarak da nitelendirebileceğimiz bu araçla, evrenin şimdiye kadarki en renkli ve ayrıntılı 3 boyutlu haritasını oluşturmayı amaçlıyor.

Evrenin doğuşundan galaksimizdeki yaşam için gerekli materyallerin kökenine kadar birçok şeyi inceleyecek

SPHEREx, önümüzdeki 2 yıl boyunca uzayı 4 kez tarayacak. Görevin sonunda gökyüzünün her noktasını 102 farklı renkte kızılötesi olarak yakalamış olacak ve bu şekilde kozmosun en renkli 3D haritasının çıkarılmasına yardımcı olacak.

Araştırmacılardan Astrofizikçi Olivier Dore, kuyruklu yıldızlar, gezegenler, galaksiler dahil olmak üzere her şeye bakıp her piksel için bir spektrum elde edebileceklerini söylüyor. 450 milyon civarında galaksinin haritasının çıkarılacağını belirtelim.

Aracın 3 temel görevi olacak. İlki, Büyük Patlama’nın hemen sonrasında evrenin nasıl göründüğü hakkında bilgi edinmek. İkincisi, galaksilerden yayılan tüm ışıkları toplamaya çalışmak. Üçüncüsü ise Samanyolu’ndaki yaşam için gerekli su ve diğer hayati bileşenlerin kökenini inceleyecek.

Kısacası evren hakkındaki çok merak ettiğimiz yanıtları cevaplama ihtimali olan çok heyecan verici bir görevle karşı karşıyayız. Fırlatmanın cuma sabahı SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yapılmasının planlandığını belirtelim.