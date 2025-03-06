NASA, Voyager 1 ve 2 sondalarının 2030’lara kadar çalışmasını sağlamak için bazı bilimsel cihazları kapatma kararı aldı.

NASA'nın, Voyager 1 ve Voyager 2 sondalarının 2030’lara kadar görevine devam edebilmesi için üzerlerindeki bazı bilimsel cihazları devre dışı bırakacağı açıklandı. Yıldızlar arası uzayda bulunan ikiz sondaların, enerji tasarrufu önlemleriyle kalan güçlerini daha verimli kullanarak görev sürelerini uzatmasının hedeflendiği belirtildi.

NASA, Voyager 1 ve 2’nin 2030’lara kadar çalışmasını sağlamak için bazı bilimsel cihazları kapatacak. Enerji tasarrufu sayesinde sondaların görevine olabildiğince uzun süre devam etmesi hedefleniyor. İşte detaylar!

NASA, Voyager'ların ömrünü uzatmak için harekete geçti

1977’de fırlatılan Voyager sondalarının, her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybeden nükleer bataryalarla çalıştığı belirtildi. Bu nedenle NASA’nın, kalan enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla bazı bilimsel cihazları kapatma kararı aldığı aktarıldı. 25 Şubat’ta Voyager 1’in kozmik ışın algılama sisteminin devre dışı bırakıldığı, 24 Mart’ta ise Voyager 2’nin düşük enerjili yüklü parçacık ölçüm cihazının kapatılacağı paylaşıldı. Böylece her iki sondada sadece üç bilimsel cihaz aktif kalacak.

NASA’nın, enerji tasarrufunu sürdürebilmek için önümüzdeki yıllarda ek kapatma işlemleri yapmayı planladığı aktarıldı. 2025’te Voyager 1’in düşük enerjili parçacık ölçüm cihazının, 2026’da ise Voyager 2’nin kozmik ışın algılama sisteminin devre dışı bırakılacağı bildirildi. Eğer bu önlemler başarılı olursa, her iki uzay aracı da en az bir bilimsel cihazla 2030’lara kadar veri göndermeye devam edebilir.

Voyager sondalarının, beş yıl olarak planlanan görev süresini önemli ölçüde aştığı belirtildi. 2023’te Dünya’dan 24 milyar kilometre uzaklıktayken veri iletimi kesilen Voyager 1’in, NASA tarafından yeniden çalışır hale getirildiği hatırlatıldı. Mevcut enerji tasarrufu önlemleriyle sondaların görev süresinin daha da uzatılmasının hedeflendiği paylaşıldı.