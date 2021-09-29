İtalya'nın en büyük bankası olan Unicredit, 2021'in son çeyreği için tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, Türkiye ile ilgili de tahminler bulunuyor. Bankanın tahminlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi yapmaya devam edecek ve bu da dolar, euro kuru ve enflasyonu adeta uçuracak.

2021 yılı son çeyrek raporunu yayınlayan ve bu raporda Türkiye'ye de değinen İtalya'nın en büyük bankalarından Unicredit, pek de iç açan değerlendirmelerde bulunmadı. Türkiye için yıl sonu kur ve enflasyon tahminlerini açıklayan banka, Türkiye ekonomisi için daha da sıkıntılı günlerin kapıda olduğunu düşünüyor.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz haftalarda faiz indirime gitmişti. Bu da doğrudan dolar kuruna yansımıştı. Unicredit'e göre TCMB, 100 bazlık faiz indirimiyle yetinmeyecek. Yıl sonuna kadar 300 baz puan daha faiz indirimi yapılacağını düşünen Unicredit, bu durumun dolar ve euro kuru ile enflasyona doğrudan yansıyacağını ifade ediyor.

Dolar, yıl sonunda 9,30'a ulaşacak

Unicredit'in 2021 son çeyrek raporuna göre 300 baz puanlık faiz indirimi, dolar ve euro kurunu adeta uçuracak. Banka, bu veriler doğrultusunda dolar kurunun 9,30'a, euro kurunun ise 11,07'ye ulaşacağını düşünüyor. 2022 yılı sonuna kadar gelindiğinde daha karamsar bir tablo çizen Unicredit'e göre 2022 yılı sonunda dolar kurunun 10,40'a, euro kurunun ise 12,69'a ulaşacağını ifade ediyor.

Hayatımızı doğrudan etkileyen enflasyon oranları için de beklentiler pek iç açıcı değil. İtalya merkezli bankaya göre Türkiye'nin yıl sonu enflasyon oranı, yüzde 18,5 olarak kayıtlara geçecek. Ekim ayında ise tarihi bir zirve bekleyen Unicredit, ekim ayı için yüzde 20'nin üzerinde olmasını bekliyor...