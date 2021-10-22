Unicredit, Türkiye İçin Yeni Dolar Kuru Tahminini Açıkladı

İtalya'nın dev finans kuruluşlarından Unicredit, yıl sonu dolar/Türk lirası tahminini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre yıl sonunda, 1 dolar 10,5 TL olacak. Analistler, buna paralel olarak enflasyonun da yükseleceğini düşünüyorlar.

İtalya merkezli finans devi Unicredit, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Banka analistlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda dolar kuru için yeni bir açıklama yapan yetkililer, dolar/Türk lirası kurunun 2021 yılı sonunda 10,5'e yükselmesini beklediklerini ifade ettiler. Bankanın bu konuyla ilgili daha önceki yıl sonu tahmini ise 9,3'tü. İtalyan bankasına göre dolar kuru, 2021 yılı sonunda önceki tahminin 1,20 TL üzerinde olacak...

Unicredit'e göre 2022 yılı da Türkiye için pek hayırlı olmayacak. Zira analistler, önümüzdeki yılın sonunda karşımıza çıkacak dolar-Türk lirası paritesinin 11,8 olacağını düşünüyorlar. Elbette bu durum, vatandaşlar için doğrudan zam anlamına geliyor. Şayet bu tahminler gerçek olursa, önümüzdeki yıl boyunca gıdadan akaryakıta kadar her kalemde zam göreceğimizi şimdiden ifade edebiliriz.

Enflasyon tahmini de yükseldi

Unicredit'in Türkiye'ye ilişkin tek açıklaması, dolar/Türk lirası kuruyla ilgili değil. Analistler, Türkiye'deki enflasyonu da değerlendirdi. Yapılan incelemelere göre İtalyan finans uzmanları, Türkiye'deki enflasyonun da yükseleceğini düşünüyorlar. Yapılan yeni tahminlere göre 2021 yıl sonu enflasyonu, yüzde 19,6’ya ulaşacak. 2022'nin ilk yarısında ise yüzde 20'leri göreceğiz. Unicredit'e göre 2022'nin sonunda Türkiye'deki enflasyon, yüzde 16,3'e gerileyecek.

Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar gerçekleştirdiği her toplantıda 100 baz puan faiz indirimi yapacağını düşünüyor. Bu da Türk lirasının değerinin, dolar ve diğer para birimlerine karşı erimesine yol açacak. Bankaya göre Türk yetkililer, Türk lirasının değer kaybını önlemek için daha önce uygulanan bazı tedbirleri hayata geçirecekler...