Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, üniversitelerde uzaktan eğitimin 23 Mart'ta başlayacağı açıklandı. Yarından itibaren başlayacak uzaktan eğitim kapsamında, her düzeydeki programda yer alan derslerin teorik kısımları uzaktan öğretimle yürütülebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitime geçmesine karar vermişti. Bu kapsamda üniversitelerce her düzeydeki programlarda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik sağlanıyorsa yarından itibaren uzaktan eğitim ile işlenebilecek.

Derslerin uygulamalı kısımları, alınan kararlar neticesinde belirlenen zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak verilebilecek. Bu noktada ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123’ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

Uzaktan eğitim sistemi yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, başka üniversitelerce karşılanacak:

"Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından sağlanan desteklerle giderilecek. Bununla birlikte ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin kullanılabilmesi de mümkün olacak.

Öğretim elemanlarına “dijital eğitim” dersi verilecek:

YÖK, uzaktan öğrenim sürecinde dijital ortamda karşılaşılabilecek sorunlara karşı eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına çevrimiçi olarak “Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş” dersi verileceğini açıkladı. YÖK tarafından hazırlanan arayüzde “Dijital Eğitim Dersleri” başlığı altında yer alacak bu dersin yanı sıra yükseköğretim kurumları da isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığıyla kendi öğretim elemanları için eğitimler düzenleyebilecek.

Telafi için yaz öğretimi uygulanabilecek:

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 bahar yarıyılındaki derslerin telafisi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada yükseköğretim kurumları her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturabilecek ve virüs salgını sonrasında bu dersler için yaz öğretimi uygulanabilecek.

Bununla birlikte YÖK, üniversite öğrencilerine belirli bir internet kotası tanımlanması için bazı servis sağlayıcılarıyla yürüttüğü görüşmelere devam ediyor. Bu süreçten nasıl bir karar çıkacağınıysa ilerleyen günlerde görebileceğiz.