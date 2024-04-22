Markaların gücü, tanınırlıkları ile doğru orantılıdır. Bu sebeple, markaların logoları onların kimliklerinin en önemli parçalarından biri diyebiliriz.
Peki sürekli karşılaştığınız ünlü markaların logolarına ne kadar hakimsiniz. Bakalım seçtiğimiz logoların gerçeklerini sahtelerinden ayırt edebilecek misiniz?
Kolaydan başlayalım. Instagram logosundaki nokta sağda mıydı solda mıydı?
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Kahvaltıların baş tacı Nutella'nın logosunda ilk renk siyah mı yoksa kırmızı mı?
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Samsung logosundaki "A" harfine dikkat edenler bunu doğru bildi bile!
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Peki ya Twitch'in bu logolarından hangisi doğru olan?
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EA olarak bilinen Electronic Arts logosundaki "E" harfi nasıldı?
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Peki ya LG? Nokta sağda mıydı yoksa solda mı?
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Burger King logosundaki lacivert çember ne taraftaydı?
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Filmleriyle bizleri büyüleyen Marvel logosuna ne kadar hakimsiniz?
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Testi biraz zorlaştıralım. Google logosundaki renklerin sırasına dikkat etmiş miydiniz?
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Çaylarıyla adından söz ettiren Lipton'un logosunda yaprak detayı olup olmadığını hatırlıyor musunuz?
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Peki KFC? Önlükteki çizgiler ne taraftaydı?
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Ünlü Lacoste timsahına ne kadar dikkatli bakmıştınız?
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Kaçta kaç yapabildiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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