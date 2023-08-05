Tarih Bilgisine Güvenenlerin Bile Zorlanacağı Bu Orta Çağ Testinde Kaçta Kaç Yapabilirsin?

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Kendi içeriklerimizde ele aldığımız konulardan yola çıkarak size zorlu bir Orta Çağ testi hazırladık. Kendini geçmiş zamanlara ait hissedenler, bakalım testin sonucunda gerçekten de öyle mi hissedeceksiniz?

Orta Çağ’ın bir köyünde yaşayan masum bir köylü ya da bol toprağa sahip zengin bir derebeyi olarak yaşasaydınız bu garip çağın geleneklerine ayak uydurabilir miydiniz? Eğer sen de “Orta Çağ hakkında her şeyi bilirim” diyorsan hemen kendini test et!

Testin sonunda bilemediğin bir soru olsa bile ortamda satılacak bilgilere bir yenisini daha eklemiş olacaksın. Hazırsan başlayalım!

Sınırlı silah teknolojisine sahip Orta Çağ’da, hangi hayvanlar roket amacıyla kullanılıyordu?

ortaçağ silah

A) Köpek ve kediler

B) Kedi ve kuşlar

C) Atlar

D) İnekler

Cevap için tıkla!

Bu içeriğimizi okuyup detaylarını öğrenebilirsiniz.

Avrupa’ya o dönemler ‘sakal vergisi’ni getiren hükümdar kimdir?

sakal vergisi

A) I. Pepin

B) I. Justinianus

C) VIII. Henry

D) Büyük Petro

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Vergilerden devam edelim. Yaptığınız yemek için bile vergi ödediğiniz bir dönem düşünün. Sizce hangi medeniyet halktan yemeklik yağ vergisi alıyordu?

yağ vergisi

A) Çin

B) Bizans

C) Mısır

D) Vikingler

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Orta Çağ denilince akla ilk olarak Haçlı Seferleri geliyor. Peki bu seferlerde Türkleri çiğ çiğ yiyen yamyamlara ne ad veriliyordu?

yamyamlar

A) Sumatra Yamyamları

B) Uruguay Yamyamları

C) Kudüs Yamyamları

D) Maarra Yamyamları

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Orta Çağ’da eşinizden boşanmak isteseydiniz nasıl bir süreç izlemeniz gerekirdi?

orta çağ karı koca

A) Çiftlerin birbiriyle kılıçla düello yapması

B) Ateş üstünde çıplak ayakla yürümek

C) Mahkeme için 5 adet şahit bulmak

D) Papaz önünde yemin etmek

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Dönemin en çarpıcı uygulamalarından biri olan mahkemeler yalnızca insanlar için değil, hayvanlar için de kuruluyordu. Hayvan mahkemelerinde en fazla yargılanan hayvan hangisidir?

orta çağ hayvan mahkemesi

A) Kedi

B) Domuz

C) Horoz

D) Eşek

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Orta Çağ resimlerinde bebeklerin yüzleri neden yaşlı ve korkunç bir biçimde çiziliyordu?

orta çağ

A) Sanatçıların resim bilgisi sınırlı olduğu için

B) Orta Çağ’da yetersiz beslenen çocukların yüzleri gerçekte de öyle olduğu için.

C) Dönemin imparatorlarının sıfatlarını temsil ettiği için.

D) Hz. İsa’nın kusursuz ve değişmez bir yüze sahip olduğu inancı olduğu için. 

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Toplumun sadece üst tabakasında görülen ‘cam sanrısı’ da neyin nesi?

çıt kırıldım

A) İnsanların kendisine yaklaştığında vazo gibi kırılacağını düşünmek.

B) Tüm vücudu camla kaplamak.

C) Her yere düşüşte bedeninde kırık meydana geleceğini düşünmek.

D) Cam gibi hissetmek.

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Orta Çağ’da yaşadıkları rivayet edilen, Piri Reis’in haritasında bile var olan ve insansı yaratıklar olarak adlandırılan, başları omuzlarında çizilen varlıklara verilen isim neydi?

garip halk

A) Olmecler

B) Nebatiler

C) Harappanlar

D) Blemmyaeler

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Ve son olarak, soyun devamına büyük önem veren soyluların evlilik yaşı Orta Çağ’da kaçtı?

orta çağ evliliği

A) 12

B) 15

C) 17

D) 33

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