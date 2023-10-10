Etrafınıza baktığınızda içtiğiniz içeceğin, kullandığınız telefonun veya giydiğiniz ayakkabıların bir markası ve logosu var. Kullandığınız ürünleri düşünürken aklınıza birçoğunun logoları da geliyor değil mi? Eğer logolarını anımsıyorsanız marka, doğru bir seçim yapmış demektir.

Hararet bastı ve serinlemek için soğuk bir şeyler içmek istediğinizde aklınıza gazlı içecekler arasından Coca-Cola geliyorsa bu markanın başarısı demektir. Ya da kocaman bir sarı renkte M harfi gördüğünüzde McDonald’s gözünüzde canlanıyorsa siz istemeseniz de marka, hafızanıza yerleşmiş oluyor.

Biz de hepimizin aşina olduğu logolar üzerinde biraz değişiklik yaptık. Bakalım logolar arasındaki farklılıklardan doğru olanı bulabilecek misiniz? Ancak öncesinde hem biraz logonun önemine ve şirketlerin amacına değinelim hem de yapılmış ilginç başka bir testi inceleyelim.

Markaların logo oluştururken asıl hedefi ürün satmak değil akılda kalıcı olmak.

Günümüzde karşımıza çıkan her şirketin bir logosu var. Bazıları sembol kullanırken bazılarının logosu sadece tipografik. Firmaların logoları hangi türde olursa olsun logosunun amacı sadece yaptığı işi anlatmak değil insanların aklında kalıcı olmasını sağlamak. Markaların görsel veri olarak zihnimizin derinliklerinde yer alması da o marka ile iletişim halinde olmamızda etken.

Pazar kaygısı, yenilik ve globalleşme gibi birçok kavram için değişen logolarda amaç, markanın bilinir olmasını sağlamak ve içsel hafızalara yer etmek. Logonun güzel veya çirkin olmasının yanı sıra logolar akılda kalıcı oluyorsa marka bu noktada kendini başarılı sayar.

Logonun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği gibi teknik detaylara girmeden 156 kişi üzerinde yapılan teste gidelim.

Bir grup insandan dünyaca ünlü bazı markaların logolarının çizilmesi istendi. Bakalım nasıl sonuçlar çıkmış?

Signs.com firması dünyaca ünlü logolar için bir test yaptı. 20 ila 70 yaş arasındaki 156 Amerikalı kişiden markaların logolarını çizmesi istendi. Testte tabii ki kişilere logolar gösterilmedi ve akıllarında kalanları çizmeleri söylendi.

Sonuçlara bakınca aslında logodaki rengin de ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Tasarım olarak farklı çizgiler ortaya çıksa da teste katılan birçok kişi, asıl renge yakın renkler oluşturmuş.

Renk psikolojisinde Uzman Karen Haller ise renk kombinasyonunun logolar için ne kadar önemli olduğu hakkında şunu söylüyor: İnsanlar önce renklerle duygusal bağ kurar, daha sonra şekilleri yani logoyu algılar ve en son kelimeleri okurlar.

Apple logosu için yapılan test ile başlayalım.

Logoların benzerlik grafiği:

%20 Mükemmele yakın

%16 Unutulan ısırık

%22 Yanlış ısırık

%25 Yapraksız

Adidas için çizilen ilk sıradaki logoları görünce insan bi “Ne alakası var kardeşim!” diyor.

Logoların benzerlik grafiği:

%12 Mükemmele yakın

%11 Dört veya daha fazla çizgi çekenler

%21 Adidas yazısını logoya ekleyenler

%12 Yonca logosu çizenler

Starbucks'ın denizkızı logoları görünce: “Ben ne alaka?”

Logoların benzerlik grafiği:

%6 Mükemmele yakın

%55 Denizkızını çizen ama kuyruğunu unutanlar

%31 Eski logoyu marka ismiyle çizenler

%45 Denizkızını çizenler ama tacını unutanlar

Burger King’in, doğru renk seçimi yaptığını söyleyebiliriz.

Logoların benzerlik grafiği:

%18 Mükemmele yakın

%9 Mavi daireyi çizenler

%21 Eski logoyu çizenler

%21 Tacı çizenler

Ikea da logosu ile birçok kişinin hafızasına yer etmiş dersek yalan olmaz.

Logoların benzerlik grafiği:

%30 Mükemmele yakın

%12 Ikea’yı küçük harfle yazanlar

%14 Marka rengini yanlış bilenler

%41 Oval arka plan çizenler

10 marka üzerinde yapılan bu testin diğer sonuçlarını merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz.

Gelelim bizim testimize. Bakalım sizin görsel hafızanızın logolar ile arası nasıl?

Acıkınca gözü başka bir şey görmeyenler, Domino's logosunun doğruluğundan pek emin olamayabilir.

Doğrusu

Renkler ile aranız iyiyse FedEx logosunun hangi renk ile başladığını hatırlayabilirsiniz.

Doğrusu

Gün içerisinde kim bilir kaç kere görüyorsunuz ama renklerine hiç detaylı baktınız mı?

Doğrusu

Opel'in logosundaki şimşeğin yönü hangisinde doğru? Gözünüzün önüne getirin, bakalım doğru mu hatırlıyorsunuz.

Doğrusu

Mastercard logosunun doğru cevabını bulmak için cüzdanınıza bakıp kopya çekmeyin :)

Doğrusu

Elon Musk olsaydınız (Keşke diyenlerin sesini duyar gibiyiz.) logonuza hareket katar mıydınız yoksa daha mı sade olsun isterdiniz?

Doğrusu

Gmail'ini kontrol etmeden yapamayanlar için basit, e-postalarını haftada bir temizleyenler için zor bir soru oldu sanki.

Doğrusu

iPhone ya da Mac kullananlar bu soruya bakarken ekrandan gözlerini ayırmasın :)

Doğrusu

Bir renk sorusu daha geliyor. Sizce Microsoft'un hangi logosundaki renkler doğru?

Doğrusu

Coca-Cola'nızı çizgili mi alırsınız, çizgisiz mi?

Doğrusu

Coca-Cola olur da Pepsi olmaz mı hiç! Hangi açı doğru?

Doğrusu

Buz gibi bir koladan sonra hamburger iyi gider diye düşündük. McDonald's logosunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Doğrusu

Sona yaklaşıyoruz. Starbucks logosundaki denizkızının tacı hangisinde doğru?

Doğrusu

Araba tutkunlarının bu soruda işi kolaya benziyor. BMW logosundaki maviler hangi yönde doğru hâliyle?

Doğrusu

Ve Süreyye Hanım'ın muhteşem değişimi ile testimizin sonuna geldik. Hangisi Facebook'un yeni logosu?

Doğrusu

Herkesin aşina olduğu logolardan derlediğimiz testimizdeki başarı sayınızı ve en çok hangisinde kararsız kaldığınızı yorumlara bekliyoruz :)