Sosyal medyada sık sık karşılaştığınız o eğlenceli videoları tek tuşla yapıp akıma dahil olmak, viral içerikler üretmek ister misiniz? Cevabınız evet ise size bir uygulama önerimiz var; Banger!

Hepimizin karşısına mutlaka çıkmıştır; dünyaca ünlü isimlerin Türkçe şarkılar söylediği ya da hepimizi güldüren, başkasına ait konuşmaların bir başkasının sesinden duyulduğu o meşhur videolar.

Son dönemde sosyal medyanın yeni gözdesi olan bu yapay zeka destekli AI cover videoları yapmak için az da olsa teknik bilgi gerekiyordu aslında. Ancak bu sorunu tamamen çözecek ve tek tuşla herkesin yapmasını sağlayacak yeni bir uygulama yayınlandı; Banger.

Yüklemesi ve kullanması ücretsiz olan Banger'e gelin yakında bakalım;

*Bu videoyu Banger ile yaptık!

Banger'ı kullanmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken coverlanmasını istediğiniz videonun linkini eklemek ve seslendirmesini istediğiniz kişiyi geniş listedeki seçenekler arasında seçmek; sonra tek bir tıkla işlem tamam.

Uygulamanın arayüzü de oldukça basit, kullanırken hiçbir kafa karışıklığı yaşamayacağınız kesin. Bu da bu tür viral içerikleri hazırlamayı herkes için kolay hale getiriyor.

İndirmek ve kullanmak oldukça kolay. Kitaplığı ise çok daha geniş, yerli yabancı pek çok ünlü sesi bulmak mümkün ve ses çıktısı olarak da kaliteli içerikler üretmeniz mümkün.

Ses kitaplığında yüzlerce ses bulunuyor;

Uygulamada şu an dünyaca ünlü pek çok isimden animasyon karakterlerine kadar seslerini kullanabileceğiniz bolca isim var. Discord üzerindeki topluluğunun istekleri doğrultusunda ses kitaplığı da sürekli olarak geliştiriliyor. Ayrıca bir sonraki güncelleme ile kullanıcıların istedikleri sesleri ekleyebilmelerini sağlayacak yeni bir özelliğin de Banger’a yakın zamanda eklenmesi bekleniyor.

Basit basit dedik, peki uygulama nasıl kullanılıyor?

Yalnızca üç adım var; yani gerçekten basit!

Adım 1 - Uygulamaya girer girmez karşınıza çıkan 'Yeni Cover' kısmına tıklayın.

Adım 2 - İstediğiniz herhangi bir videonun YouTube linkini kopyalayın ve karşınıza çıkan ekranda ilgili yere yapıştırın.

Adım 3 - Kitaplıkta yer alan seslerden istediğinizi seçin ve 'Devam'a tıklayın.

İşte bu kadar! Bu adımları takip ettikten sonra birkaç dakika beklemeniz gerekecek ve coverınız hazır.

Banger'ı yakından incelemek ve indirip hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz;

Android için buraya, iOS için ise buraya tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.