Ücretsiz Unreal Engine 4 Dersleri

Oyun geliştirmek isteyen kişilerin vazgeçilmez tercihlerinden biri olan Unreal Engine oyun motorunu başlangıç ve ileri düzeyde kullanabilmeniz için ücretsiz ve güncel dersleri sizler için listeledik. Hoş geldiniz.

Eğer oyun geliştirmeye başlamak istiyorsanız ve ilk oyununuzu yapabilmek için oldukça heyecanlıysanız, ilk yapmanız gereken şey kendinize iyi bir oyun motoru seçmeniz olacaktır. Elbette işlem yalnızca bununla sınırlı kalmayacak ve seçtiğiniz oyun motorunun inceliklerini de öğrenmeniz gerekecek.

Dünyanın en popüler oyun motorlarından biri olan Unreal Engine 4, hem ilk oyunlarını yapacak kişilerin hem de bir seri haline gelmiş oyunların yapımcılarının tercih ettiği bir oyun motoru ve internette ücretsiz dersleri bulunuyor. Biz de sizler Unreal Engine 4’ü öğrenebileceğiniz ücretsiz dersleri listeledik.

Ücretsiz Unreal Engine dersleri:

UnrealCoder - Unreal Engine 4 FPS oyunu serisi

Unreal Dersleri

Bay Yazılım

Weston Huett - FPS Tutorial

Weston Huett - Hareket edebilir kamera sistemi

UnrealCoder - Unreal Engine 4 FPS oyunu serisi

Berkay Yaldır ya da YouTube kullanıcı adıyla UnrealCoder, Unreal Engine 4 için öğretici videolar çeken ve bunu YouTube kanalı üzerinde yayınlayan biri. Berkay Yaldır’ın eğitimini almak için daha önce hiçbir bilginizin olması gerekmiyor. Bu eğitimde sıfırdan bir FPS oyunu yapılırken aynı zamanda Unreal Engine 4 ile ilgili de temel bilgiler veriliyor.

UnrealCoder YouTube hesabında daha önceden çekilen ve Unreal Engine 4 ile ilgili olan birçok video bulunuyor ancak şu anda devam eden seri Unreal Engine 4 FPS oyunu serisi. Ücretsiz olarak verilen bu eğitimin yanı sıra UnrealCoder aynı zamanda Udemy üzerinde de daha detaylı bir Unreal Engine 4 eğitimi veriyor. Udemy’de bulunan ücretli eğitime göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Unreal Dersleri

Unreal Engine 4 ile ilgili ücretsiz dersler veren bir başka kanal da YouTube üzerinde bulunan Unreal Dersleri. Bu kanaldaki videolar biraz eski olmasına rağmen Unreal Engine 4 üzerinde oyun yapmaya başlamak isteyen kişilerin temel bilgi alabilmesi için güzel bir kaynak. Kanaldaki videolar ise daha çok modelleme ile ilgili.

Spesifik bir alanda anlatım yapmak yerine bu kanaldaki derslerde Unreal Engine 4 ile yapılabilecek çoğu şey hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kanalda yeryüzü ve yol yapımı, bitki ve ağaçlandırma, modellemeler ve terimlerle ilgili dersler bulunuyor.

Bay Yazılım

Bay Yazılım isimli YouTube kanalının sahibi, asıl mesleği olan yazılım uzmanlığının yanı sıra bu kanalda Unreal Engine 4 için eğitim videoları yayınlıyor. Unreal Engine 4’ün başından sonuna kadar neredeyse tüm detaylarını açık ve net bir şekilde anlatan eğitim videoları iki sezondan oluşuyor. Bay Yazılım, kanala güncel olarak video yüklemeye devam ediyor.

Kanalda daha önceden yüklenen Unreal Engine 4 videoları da bulunuyor ancak Bay Yazılım, kanala daha önceki videolarının dışında yeni Unreal Engine rehberi tarzındaki videoları da yüklemeye devam ediyor. Eğer bu oyun motorunu kullanmak istiyorsanız ve iyi işler çıkarmak istiyorsanız, kanalına göz atmanızı öneririz.

Weston Huett - FPS Tutorial

Listemizin bundan sonrası İngilizce eğitim almakta bir sıkıntı çekmeyecek kişiler için. Weston Huett, listemizin ilk başında bahsettiğimiz şekilde sıfırdan bir FPS oyunu oluşturabilmeniz için eğitim videoları yayınlıyor. Unreal Engine 4’e en temel şekilde giriş yapan Weston Huett, önce karakter oluşturmanızı, daha sonra FPS oyunda olması gereken diğer elementleri nasıl oluşturabileceğinizi anlatıyor.

Eğer daha önce Unreal Engine 4 ile ilgili bir bilginiz yoksa endişelenmenize gerek yok zira Weston, daha önce herhangi bir şekilde deneyiminiz olmasının gerekmediğini belirtiyor. Eğer ilgileniyorsanız buraya tıklayarak Udemy sayfasına gidebilirsiniz.

Weston Huett - Hareket edebilir kamera sistemi

Eğer Rainbow Six: Siege gibi oyunlar oynadıysanız, hareket edebilir kamera sisteminin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer Unreal Engine 4 ile bu tarz bir oyun geliştirmeye karar verdiyseniz, bir önceki eğitimi tamamladıktan sonra Weston’ın bu eğitimine de bakabilirsiniz. Eğer ilgiliyseniz buraya tıklayarak kurs sayfasına gidebilirsiniz.

Unreal Engine nedir?

Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1998 yılında birinci şahıs nişancı oyunu Unreal’de kullanılan bir oyun motorudur. İlk başta yalnızca FPS türü için üretilmiş gibi gözükse de Unreal Engine; MMORPG, dövüş oyunları ve rol yapma oyunları gibi birçok oyunda başarılı bir oyun motoru olmuştur. Yazılımın en güncel versiyonu 2014 yılında piyasaya sürülen Unreal Engine 4’tür.

Unreal Engine ile yapılmış ya da yapılan bazı oyunlar:

The Wolf Among Us 2 (Yapım aşamasında)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (2021’de çıkacak)

Bleeding Edge (2020)

Atomic Heart (2020)

Biomutant (2020)

Dragon Ball Z: Kakarot (2020)

Chivalry 2 (2020)

Final Fantasy VII Remake (2020)

Days Gone (2019)

Kingdom Hearts III (2019)

Darksiders Genesis (2019)

The Sinking City (2019)

Tropico 6 (2019)

ZED (2019)

Ashen (2018)

Assetto Corsa Competizione (2019)

Borderlands 3 (2019)

Crackdown 3 (2019)

Gears 5 (2019)

Mortal Kombat Mobile (2019)

Mortal Kombat 11 (2019)

Star Wars Jedi Fallen Order (2019)

The Outer Worlds (2019)

A Way Out (2018)

Darksiders III (2018)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (2017)

XCOM 2 (2016)

Ücretsiz Unreal Engine 4 derslerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Listelediğimiz kanallar ve yayınladıkları dersler sayesinde başlangıç seviyesinden başlayıp ileri düzeylerde Unreal Engine 4 kullanabilir ve oyun geliştirmeye başlayabilirsiniz. Bu gibi eğitim haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.