Rock müzik kimisi için yaşam stili kimisi için sadece hareketli bir müzik türü. Dünya'da rock müzik dinleyen insanların varlığı ise, 'Rock müzik öldü!' diye iddia edenlere inat giderek büyüyor.

90'lı yıllar Türk müziği için kimlik bulma arayışında geçti denilebilir. Farklı tarzlar denendi ve yeni isimler, gruplar çıktı. Rock müzik için bir yandan Anadolu rock etkileri devam ederken bir yandan da dünyada zaten yayılmış olan punk, heavy, hard rock gibi türlerle tanışıldı.

Özellikle pop müziğin popüler olduğu o yıllarda rockçı olarak adlandırılan insanların toplumdan dışlandığı veya garipsendiği bir dönemdi.

İşte, çoğu 90'lı ve 2000'li yıllar başında hayatımıza girmiş ve ayrılsalar dahi hala dinlenen, Türk rock müziği için değerli olan gruplar!

Unutamadığımız Türk rock müzik grupları:

Kurban | 1997-2005, 2006-2017

1997-2005, 2006-2017 Çilekeş | 2002-2011

2002-2011 Kreş | 2000-?

2000-? Direc-t | 1997-?

1997-? Malt | 2006-2016

2006-2016 Sakin | 1999-2011

1999-2011 Whisky | 1979-2009

1979-2009 Grizu | 1993-?

1993-? Mavi Sakal | 1980-?

1980-? Dr. Skull | 1983-1994

Türk rock müziğinin seyrini değiştiren bir grup: Kurban

Öne çıkan şarkıları: Yalan, Sorma, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Nafile, Yine

Türkçe rock müziğinin seyrini değiştiren bir grup: Kurban. İlk önce Outside ismiyle kurulan Kurban grubu, İngilizce şarkılarla kariyerlerine başladılar. Sonrasında ise isim değişikliğine giderek müziklerini yapmaya devam etmişlerdir.

Kurban, özellikle 2000’li yılların başında yakaladığı çıkışla, o dönemin gözdesi olan pop müziğin arasından sıyrılmayı başarmıştır. 2017 yılında dağıldıklarını açıklamalarıyla hayranlarını oldukça üzmelerine rağmen, ‘Yalan dostum aşk diye bir şey yok’ gibi sözlere sahip şarkılarıyla günümüzde bile hala ezbere söyleniyor.

Müzikte denenmemişi denemeye çalışanlar: Çilekeş

Öne çıkan şarkıları: Y.o.k., Kendimden Geriye, Yetmiyor, Siyah, Gözaltı

Ankara’da kurulan bir Türk grubu olan Çilekeş, dağılmalarını kesin şekilde ilan etmeseler de 2011 yılından beri yeni şeyler üretmiyor, konser yapmıyor. Katıldıkları bir yarışmada birinci olmalarıyla adlarını duyuran grup, Türkiye’de o zamana kadar denenmemiş türde müzikler yaparak efsaneleşmiş gruplar arasına girmeyi başardı.

Günümüzde bile rock müzik dinleyen ve sevenlerin çalma listelerinde Çilekeş şarkıları vardır. Bir dönem rock müzik jenerasyonunun ve festivallerin gözdesi konumunda bir gruptu.

Disco soslu patlamış rock yapan grup: Kreş

Öne çıkan şarkıları: Yarım Kalan Şarap, Kişisel Bir İntihar, Ben Hala Seninim

Popcorn isminden Kreş'e çevrilen adıyla 2000 yılında kurulmuş grup; özellikle 2007 yılında çıkardığı 'Zaman Yok' albümüyle döneminde oldukça ses getirmiştir. Motörhead, Limp Bizkit, Muse gibi grupların dahi çıktığı Rock'n Coke festivallerinde sahne alarak döneminin ve günümüzün bile Türkçe rock müziği kısmında önemli bir yere sahip olmuştur. Kendi müziklerini ise 'Disco soslu patlamış rock!' olarak tanımlarlar. Grup üyeleri bir süre sonra kariyerlerine solo devam etme kararı aldığı için, grup dağılmıştır.

Etnik ögelerle bezenmiş grunge müzik yapan grup: Direc-t

Öne çıkan şarkıları: Hasret, Ama Aşkım Yok, Git, Ama Sen Varsın

Grup aynı araçta giderken direğe çarpıp kaza yapması sonucu isimlerine karar verir: Direc-t. Adanalı bir grup olan Direc-t, hem ingilizce hem de Türkçe besteler yapmıştır. Ayrıca tek bir müzik türüne sığınmıyorlar ama illa bir tanım yapmak gerekirse müzikleri için Türk etnik ögelerle bezenmiş grunge denilebilir. Direc-t grubu, ayrılmalarına dair bir açıklama yapmamalarına rağmen aktif dönemlerini 2000'li yılların başında bırakmışlardır.

Cenk Durmazel'in müzikte de başarılı olduğunun kanıtı: Malt

Öne çıkan şarkıları: Deprem, Olmaz, Neanderthal, Gol, Aşkın Gözü

Cenk&Erdem ikilisinden tanıdığımız Cenk Durmazel'in solisti olduğu Malt grubu, 2006 yılında yayınlandığı 'Kendi Adını Taşıyan Albüm' adında bir albüm yaparak Türkçe rock müziğinde yıllar geçse de hatırlanacak şarkılara imza attı. 10 yıllık müzik süreçlerinden sonra 2016 yılında ayrıldıklarını açıklayan grup, sevenlerini üzse de, dinlerken kimsenin dert sahibi olmayacağını iddia ettiği albümlerle hala Türkçe rockseverler tarafından dinleniyor.

Ayrılarak hayranlarını oldukça üzen indie rock grubu: Sakin

Öne çıkan şarkıları: Yağmur Güncesi, Edepsiz Komedya, Denek Hayatım, Laleler Beyaz

Dağılmasıyla hayranlarını oldukça üzen ve ismi gibi sakin müzikler yapan Türk indie rock grubu Sakin, özellikle kurulduğu yılların başında birçok gençlik festivalinin gözdesi oldu. Ayrıca Rolling Stone gibi popüler kültürü belirleyici bir dergide 2007 yılında gelecek vaat eden 10 yerli grup listesinde yer alarak da müziklerindeki başarıyı ispat etmiş oldular. 2011 yılında ayrıldıklarını açıklayan Sakin grubu, geriye hala severek dinlenen konser kayıtları ve şarkılarını bıraktılar.

Türkiye'nin ilk hard rock/metal grubu: Whisky

Öne çıkan şarkıları: Yak Bizi, Ayna, Yalnız Seninle, Cadı

Türkler de metal yapar hem de en ağırından niteliğinde kanıt olan bir grup: Whisky. Türkiye'nin ilk hard rock/metal grubudur. Kamil Özaydın tarafından, Türkiye'de eksikliği duyulan rock müzik kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir gruptur Whisky. Grup üyeler sadece şarkı üretmekle değil enstrüman üretimiyle de ilgilenerek müziğin her detayına gönül vermiş insanlardır. Whisky adı altında platformlarda çalışmaları yayınlansa da grup üyelerinden çoğunun vefatı sonucu eskisi gibi devam etmiyor.

Grunge ve hard rock türlerinin güzel bir karışımı: Grizu

Öne çıkan şarkılar: Bira ve Kahve, Bütün Bunlar Düş, Bir Kez Yaşarsın, Kan ve Para

1993 yılında İstanbul'da kurulduktan sonra, Tuzla Buz adında grunge ve hard rock türlerinin karışımında bir albüm yayınlayarak kemik bir seyirci kitlesi elde ettiler. Grup, dağıtım yetersizliği gibi ticari sebeplerden dolayı istedikleri kitleyi elde edememiş olabilirler ama günümüzde bile hala 'Bira ve Kahve' şarkısı çoğu Türkçe rock müzik dinlemeyi seven insan tarfından dinlenmeye devam ediyor. Grizu, ayrıldığını resmen hiç açıklamasa da kurucusu olan Emre Akdeniz dışında tüm üyeler gruptan zamanla çıkmıştır.

Türk rock müzik camiasının 1980'den beri değerlerinden biri: Mavi Sakal

Öne çıkan şarkıları: İki Yol, Çektir Git, Al Beni, Yat Geliyorum, Günler, Başladım Yürümeye

1980'de başladıkları kariyerlerine demo albümleri dışında ilk albümleri olan Çektir Git'i, 1992'de yayınlayarak devam eden Mavisakal grubu, Türkiye'de o dönem dahil oldukları rock müzik camiası tarafından oldukça dikkat çekmiştir. Grup üyeleri sık sık değiştiği için resmen ayrıldıklarını duyurmasalar da müzik kariyerlerine başladıkları kadro çoktan dağılmıştır. Mavisakal, Türk rock müziğine Kan Kokusu ve Çektir Git gibi muhteşem albümler hediye etmiş değerli bir gruptur.

Dört kafadar tıp öğrencisinden kafataslı bir grup: Dr. Skull

Öne çıkan şarkıları: Rools for the Fools, Güneşin Sesi, Princess, Metal on Metal

4 yakın erkek arkadaşın lisede başlayan müzik maceraları, hepsinin aynı sene Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasıyla devam etmiştir. Adı üstünde Dr. Skull olan grup, Türkiye'nin rock/metal müzik tarihine adını kazımış ve efsaneleşmeye başarmıştır. Dr. Skull hiçbir zaman tek bir müzik türüne sığamadı. Çoğunlukla farklı tarzları bir arada deneyerek 3 tane sağlam albüm çıkarmışlardır. 2019 tarihinde Ankara'da konser düzenleyerek Türkiye'de ve dünyada bulunan hayranlarına veda etmiştir.