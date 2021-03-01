Normalleşme Süreci Kapsamında Alınan Kararlar Açıklandı

Az önce sona eren kabine toplantısını takiben mart ayı itibarıyla hayata geçecek kademeli normalleşme süreci kararları açıklandı. Türkiye, illerin salgındaki risk durumuna göre il il farklı koronavirüs tedbirleri uygulamaya başlıyor.

Uzun bir süredir hafta içi geceleri, hafta sonu ise tüm gün evlerine kapanan Türkiye, mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçmeye hazırlanıyor. Yeni normalleşme sürecinde iller, salgının yerel durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde dört farklı kategoride değerlendirilecek ve yasaklar il bazlı olarak bu kategorilere göre ya kaldırılacak ya da uygulanacak.

Şu ana kadar kademeli normalleşme sürecinde hangi kategorideki illerin hangi tedbirleri uygulayacağına dair herhangi bir resmi açıklama paylaşılmamıştı. Bugün, 15:55’te başlayan ve az önce sona eren kabine toplantısıyla birlikte ise Türkiye’nin kademeli normalleşme sürecinde uygulayacağı tedbirler, restoranların durumu, yüz yüze eğitimin geçilip geçilmeyeceği gibi konuların geleceği belli oldu.

Düşük risk grubundaki iller yüz yüze eğitime geçiyor, hafta sonu kısıtlaması gevşetiliyor:

Yapılan açıklamalara göre düşük risk grubunda yer alan illerde yüz yüze eğitime resmen geçiliyor. Ayrıca restoranlar, kafeler, kıraathaneler de açılabilecek. Yine de bu işletmelerde HES kodu ve kapasite sınırı uygulanmaya devam edilecek. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları da düşük risk grubundaki iller için gevşetilmiş durumda.

Türkiye'nin 81 ilinin bulunduğu haritada düşük riskli şehirler mavi, orta riskli şehirler sarı, yüksek riskli şehirler turuncu ve çok yüksek riskli şehirler kırmızı şekilde belirtildi. Kontrollü normalleşme döneminde verilecek olan kararlar değişken olacak. Yani kararlar, vaka sayısının değişkenliğine ve fazlalığına göre değişkenlik gösterecek.

Alınan kararlara göre haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli şehirlerde tamamen kalkıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise haftasonu kısıtlamaları bir müddet daha pazar günleri olmak üzere devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ise geçerliliğini koruyacak.

Yüz yüze eğitim konusu da oldukça merak edilen bir konuydu. Alınan kararlara göre; ilkokullarda 8. ve 12. sınıfların eğitim öğretime açılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra mavi ve sarı şekilde işaretlenen düşük ve orta risk grubundaki illerimizde ilkokul, ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlatılmasına karar verildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında yalnızca liselerde yüz yüze sınavların yapılmasında karar kılındı.

Sokağa çıkma saatleri kısıtlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların kısıtlamasının da gevşetilmesine karar verildi. Düşük ve orta riskli illerde bu vatandaşların saat kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma süresinin artırılacağı belirtildi.

Restoran, lokanta ve kafeler 'çok yüksek riskli' iller dışında açılıyor:

Restoran, lokanta, kafeterya, pastahane, çay bahçesi ve kıraathane gibi gibi yerlerin de çok yüksek riskli iller dışında açılmasına karar verildi. Alınan kararlara göre bu tarz yerler, kırmızı ile işaretlenmiş çok yüksek riskli iller dışında sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. 10 saatlik faaliyet gösterme izni olan bu tarz yerlerin maksimum kapasitesinin yüzde ellisi kadar vatandaş ağırlayabileceği de açıklandı.

Bunun yanı sıra halı saha, yüzme havuzu ve bu gibi benzeri tesisler, düşük ve orta riskli bölgelerde faaliyet gösterebilecekler. Yapılan açıklamalara göre bu tarz tesisler de sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler kişi ve zaman sınırıyla yapılabilecek:

Nikah ve nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünlerin de belirli kısıtlamalar çerçevesinde yapılmasına karar verildi. Alınan kararlara göre nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, maksimum 1 saat olmak şartıyla yapılabilecek. Kişi sınırlaması ise düşük ve orta riskli illerde farklı, yüksek ve çok yüksek riskli illerde farklı şekilde olacak. Düşük ve orta riskli illerde maksimum 100 kişi, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise maksimum 50 kişinin katılımıyla nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin yapılmasına karar verildi.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılım sayısı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Kamunun çalışma saatleri ile ilgili de bir düzenleme yapıldı. Yapılan açıklamalara göre kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler, farklı düzenlemeler yapabilecek.