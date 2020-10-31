Kablolu veri ve güç aktarım teknolojisi olan USB’nin kullanıcılara sunulan pek çok farklı versiyonu bulunuyor. USB 3.0, 3.1, 3.2 ve 4 versiyonlarını aynı anda piyasada bulabildiğimiz için bu versiyonlar arasındaki farklar merak ediliyor. Sizin için USB versiyonları arasındaki farklar nedir sorusunu yanıtladık.

Kablosuz veri ve güç aktarımı için her geçen gün yeni çalışmalar yapıladursun, bu sırada kablolu aktarımın en güçlü teknolojilerinden biri olan USB hala daha güçlü versiyonlar sunmaya devam ediyor. USB 3.0, 3.1, 3.2 ve en son 4 versiyonu, kullanıcılara güçlü aktarım hızları sunuyor. Son olarak 2019 yılında USB Uygulayıcı Forum’unda (USB IF) USB 3.0, 3.1, 3.2 ve 4 versiyonları için isim değişikliğine gidildi.

USB 3.0, 3.1, 3.2 versiyonlarının tamamı bir süredir yeni isimlerle anılıyorlar. Zaten bu kadar fazla versiyon piyasada olduğu için kafalar karışıkken bir de isim değişikliğine gidilmesi durumu biraz daha karmaşık hale getirdi. Gördüğünüz an tanımanız ve neyin ne olduğunu bilmeniz için USB 3.0, 3.1, 3.2 ve 4 versiyonlarını tüm detaylarıyla anlattık ve farkları nedir sorusunu yanıtladık.

USB 3.0 nedir?

Uzun yıllar kullanılan USB 2.0 versiyonundan sonra 2007 yılında ortaya çıkan USB 3.0, sunduğu 5 Gbps aktarım hızı, mavi giriş portu ve az enerji tüketmesi ile kullanıcıların gönlünü fethetmişti. Hala en çok kullanılan USB versiyonlarından biri olan 3.0 versiyonu; SuperSpeed USB, USB 3.2 Gen 1 olarak anılıyor.

USB 3.1 nedir?

USB 3.0 versiyonunun ardından 2013 yılında tanıtılan 3.1 versiyonu, sunduğu 10 Gbps aktarım hızı ile önceki versiyonunu iki katlıyor. Çok daha hızlı bir veri ve güç aktarım sunan 3.1 versiyonu SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2 olarak anılıyor.

USB 3.2 nedir?

Verilerin boyutlarının artması ve artık daha hızlı aktarım gücüne sahip olmamız gerektiği 2017 yılında USB 3.2 versiyonu ortaya çıktı. 3.2 versiyonu yaklaşık 20 Gbps aktarım hızı ile veri aktarımı konusunda önemli bir adım attı. 10 Gbps’lik iki kanal üzerinden akıllı aktarım yapan 3.2 versiyonu SuperSpeed USB 20 Gbps, USB 3.2 Gen 2x2 olarak anılıyor.

USB 4 nedir?

2019 yılında ortaya çıkan USB 4, sunduğu yaklaşık 40 Gbps aktarım hızı ile artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Thunderbolt 3 teknolojisini kullanan USB 4, 100W güç ve iki adet 4K ekran desteği sunuyor. Thunderbolt ve önceki USB versiyonlarıyla da uyumlu olarak çalışacak USB 4 versiyonu saniyeler içinde yüksek boyutlu aktarımlar gerçekleştirilebiliyor.

USB versiyonları arasındaki göze çarpan farklar neler?

Bağlantı noktaları

Veri aktarım hızı

Thunderbolt 3 uyumluluğu

Akıllı aktarım

Versiyon uyumluluğu

Güç aktarım hızı

Yaygın kullanım

Bağlantı noktaları:

USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 versiyonları aktarım hızı açısından birbirinden tamamen farklı güçler sunsalar da aynı bağlantı portunu kullanıyorlar. Ancak USB 4 versiyonu ile bağlantı noktası değişti. USB 4, USB-C yani USB Type-C portu kullanacağı için önceki sürümlerle bağlantı noktası konusunda sorunlar ortaya çıkacak ve ek bir aparat kullanım ihtiyacı doğacaktır.

Veri aktarım hızı:

Veri aktarım hızı tüm USB versiyonları arasında en öne çıkan farklılıklardan bir tanesi. USB 3.0 5 Gbps, USB 3.1 10 Gbps, USB 3.2 20 Gbps, USB 4 ise 40 Gbps veri aktarım hızı sunuyor. Her yeni versiyon ile aktarım hızını ikiye katlamayı başaran USB versiyonları arasından aktarım yapacağınız veriye en uygun olanı seçmelisiniz. Farklı USB versiyonları kullanıcılarına zamanı en verimli şekilde kullanma imkanı sunuyor.

Thunderbolt 3 uyumluluğu:

Thunderbolt, USB benzeri bir kablolu veri ve güç aktarma teknolojisi. Farklı teknolojiler oldukları için bugüne kadar uyumluluk sorunları çıkıyordu. Ancak USB 4 versiyonu ile beraber Thunderbolt 3 ile tam uyumluluk yakalanıyor ve pek çok farklı cihaz tek bir giriş üzerinden yönetilebiliyor. Böylece kullanıcı, farklı kablolar ile uğraşmak zorunda kalmıyor.

Akıllı aktarım:

USB 4, USB 3.0, 3.1, 3.2 versiyonlarından çok daha gelişmiş bir akıllı aktarım hizmeti sunuyor. 40 Gbps gibi büyük bir veri aktarım alanını, aktarım verilerine göre paylaştıran USB 4 ile artık verilerin aktarımı sırasında kullanılan hız alanları çok daha dinamik bir şekilde paylaştırılıyor. Yani söz konusu 40 Gbps’nin 15’i bir veri aktarımını gerçekleştirirken, geri kalan 25’lik bölümü video aktarımını sorunsuz bir şekilde yapacaktır. Bunu sağlayan, aktarım sunan farklı kanallar olmasıdır.

Versiyon uyumluluğu:

Bağlantı noktası ayrıntısını göz ardı ettiğimiz zaman tüm USB versiyonlarının tam uyumluluk sunuyor olduğunu görüyoruz. Ancak her birinde aynı verimi alamazsınız. USB 3.0 bağlantı noktasına takılan USB 3.2 portu aynı performansı göstermeyecektir. Bunu diğer tüm versiyonlar için aynı şekilde düşünebilirsiniz çünkü her bir versiyon kendine özel aktarım kanallarına sahiptir.

Güç aktarım hızı:

USB versiyonları geliştirdikçe güç aktarım hızları da gelişiyor. Son olarak çıkan USB 4 versiyonu 100W gibi oldukça güçlü bir güç aktarım hızından bahsediyor. Bu demek oluyor ki USB bağlantısı ile şarj edilen cihazlar her yeni versiyonda çok daha hızlı şarj ediliyor. Önemsiz gibi görünen bu ayrıntı, geleceği şekillendiren etmenlerden biri olacaktır.

Yaygın kullanım:

USB 4 versiyonu görece yeni bir teknoloji olduğu için yaygın bir kullanım alanı yok. Ancak USB 3.0, 3.1, 3.2 gibi diğer versiyonlar ile her yerde karşılaşabilirsiniz. Bu durum maliyet faktörünü değiştiriyor ve USB 4 bağlantısına sahip cihazların şu an için fiyatlarının daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sizin için USB 3.0, 3.1, 3.2 ve 4 versiyonlarını inceledik ve her bir versiyonunun öne çıkan özelliklerini ve diğer versiyonlar ile olan farklarını anlattık. USB 4 ile gördüğümüz gibi yakın bir tarihte tüm cihazlar ortak bir bağlantı noktasına sahip olacaklar. Kablosuz bağlantı mı yoksa ortak giriş mi önce yaygınlaşır, bilinmez.