BTK'nin 2013 yılında kurduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), ülkemiz için kritik önem arz ediyor. Peki USOM nedir ve tam olarak ne iş yapıyor?

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırılar, savaşın kurallarının çoktan değişmiş olduğunu gözler önüne serdi. Artık savaş dediğimiz top tüfekle değil, teknolojik alanda da kendini gösteriyor.

Bu durumun farkında olan Türkiye'de de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kuruldu. BTK'nin 2013 yılında faaliyete geçirdiği USOM, olası siber saldırılara karşı dijital ortam devriyeleri gerçekleştiriyor. Peki son olaylardan sonra daha kıymetli olduğu anlaşılan kurum, tam olarak ne yapıyor?

saniyede 17 milyon IP adresi taranıyor

8.000'den fazla personele sahip olan USOM, saniyede 17 milyon IP adresini tarıyor. Bu taramalarla her gün 422 büyük saldırı, 11 milyon zararlı erişim isteği engelleniyor. USOM'un yaptığı çalışmalar ile geçtiğimiz yıl, 140 binden fazla büyük saldırının önüne geçildi. Kuruluş, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerle yaptığı iş birlikleriyle mobil kullanıcıların da korunmasını sağlıyor.

USOM, uluslararası kurum ve kuruluşlarla da önemli işler yapıyor. Bu bağlamda; edinilen istihbarat bilgileri, anlaşmalı kuruluşlarla paylaşılıyor. Kritik altyapılar için çeşitli düzenleme, denetleme ve güvenlik açığı tespit etme çalışmaları yapılıyor.

Siber saldırılara karşı yazılım projeleri de geliştiriyor

USOM, yaptığı çalışmalar kapsamında AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA gibi yerli siber güvenlik yazılımları da geliştirdi. Mesela AVCI, kötü amaçlı yazılım bulaşan sistemleri, AZAD ise yapay zekâ desteği ile botnet saldırılarına maruz kalmış bilgisayarların tespiti için kullanılıyor. KASIRGA açık kaynak kodlu yazılımlardaki güvenlik açıklarını tararken ATMACA ise alt risklerin engellenmesini sağlıyor.