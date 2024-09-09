Free Web Turkey tarafından ortaya atılan bir iddiada 108 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı öne sürüldü. BTK'nin konu hakkında Google'dan yardım istediği de iddia edildi.

Siber saldırılar, günümüzün en büyük problemlerinden biri. Öyle ki Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanından sürekli olarak verilerin çalınmasına dair haberler görüyorduk. Şimdi ise bizi ilgilendiren bu tarz bir olayın daha yaşandığı iddia edildi.

Free Web Turkey’den Ali Safa Korkut tarafından bugün kaleme alınan haberde, 108 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı öne sürüldü.

BTK’nin Google’dan yardım istediği de iddia edildi

Free Web Turkey

İddiaya göre bilgisayar korsanları, resmî kurumlara kayıtlı 108 milyon kişinin kimlik numaralarından aile sıra numarasına, ev adreslerinden doğum tarihine, nüfusa kayıtlı olduğu yerlerden cep telefonlarına kadar tüm kişisel verilerini ele geçirdi. Veriler arasında 82 milyon kişinin ikametgâh adresinin olduğu ve 134 milyon telefon numarasının yer aldığı aktarıldı.

Free Web Turkey’e göre saldırganlar, çalınan verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve ikinci bir “GSM” olmak üzere toplamda beş farklı Google Drive dosyasında topladı. Dosya boyutunun 42,18 GB olduğu ve 108 milyon 571 832 kişiye ait TC kimlik numarası içerdiği de gelen bilgiler arasında. Yaşananların ardından verileri korumakla yükümlü BTK’den hamle geldiği de belirtildi.

Free Web Turkey

İddiaya göre BTK, Google’dan yardım istedi. BTK’ye bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), teknoloji devi ile iletişime geçti. Yurttaşları veri sızıntısı gibi konularda korumakla yükümlü olduğunu belirten kurum, “Kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini dikkatinize sunarız.” ifadelerini kullandı ve Drive dosyalarını paylaştı. Google’dan bu dosyaların acilen kaldırılması talebinde bulunuldu.

Bunun dışında USOM’un, ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimliklerini, IP adreslerini ve port numaralarını istediği de aktarıldı. Şirkete 29 Temmuz ve 3 Eylül’de gönderilen mesajlarda Google’dan iş birliği için hızlı yanıt beklendiği de görüldü.

Tüm bunların şimdilik tamamen bir iddia olduğunun altınız ısrarla çizelim. Yani henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Free Web Turkey’in raporunun tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.