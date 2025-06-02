Ticari araçlar için zorunlu hâle gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt alımlarının dijital olarak izlenmesini sağlıyor. Bu rehberde UTTS’nin ne işe yaradığını, kimlerin bu sisteme geçmesi gerektiğini, başvuru sürecini, fiyat bilgisini ve taktırma işlemlerini adım adım anlattık.

Çok uzun zamandır gündemde olan ve milyonlarca araç sahibini etkileyen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), bugün itibarıyla devreye alındı. Bugün itibarıyla herhangi bir akaryakıt istasyonuna gidip yakıt alan ticari araçlarda UTTS okuması yapılması gerekecek. Vatandaşlarda ise UTTS sistemi ile ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Bu içeriğimizde merak edilen tüm sorulara yanıt vereceğiz.

Peki Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Kimlerin UTTS taktırması gerekecek? UTTS taktırmayan vatandaşlara ne olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve konuyla ilgili detaylara geçelim.

UTTS nedir?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS), akaryakıt piyasasında şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla geliştirilen bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde taşıt plaka bilgilerinin manuel olarak girilmesini önleyerek, bu bilgilerin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarına otomatik olarak aktarılmasını sağlar.

UTTS kime zorunlu?

UTTS, ticari amaçla kullanılan veya akaryakıt harcamalarını gider olarak göstip vergi indirimi sağlayan tüm mükellefler için zorunlu. Burada şirketin türünün hiçbir önemi yok. İster şahıs şirketiniz olsun ister bir anonim şirket ortağı olun. Şirket üzerine kayıtlı olan veya vergi indirimi sağlamak için kullanılan araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekiyor. Bireysel vatandaşlar ise bu sistemden tamamen muaflar.

UTTS nasıl başvurulur?

Adım #1: Burada bulunan bağlantıya girin ve " Başvuru Yap " seçeneğine tıklayın.

bulunan bağlantıya girin ve " " seçeneğine tıklayın. Adım #2: " Taşıt Sahibi Mükellef Kayıt " sisteminde sisten istenen bilgileri ve belgeleri doldurun (vergi levhası, araç bilgileri).

" " sisteminde sisten istenen bilgileri ve belgeleri doldurun (vergi levhası, araç bilgileri). Adım #3: Sistem üzerinden Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verin ve ödemenizi tamamlayın.

Sistem üzerinden Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve ödemenizi tamamlayın. Adım #4: TTB teslimatı gerçekleştirildikten sonra bir montaj merkezine uğrayın ve süreci tamamlayın.

UTTS başvurusu karmaşık gibi görünüyor olsa da bilgisayardan anlayan herkes, bu süreci dakikalar içerisinde tamamlayabilir. Yukarıda paylaştığımız ilk 3 adımı tamamlayan tüm vatandaşlar, UTTS için en sorunlu kısmı halletmiş olacaklar.

UTTS için son tarih ne?

UTTS için belirlenen son tarih, 2 Haziran 2025. Bu tarihe kadar UTTS kaydını yaptıran mükellefler, 30 Haziran 2025 tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlayabilecekler. Bu süre boyunca akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında gider göstermeye devam edebilecekler.

UTTS takılmazsa ne olur?

Vergi mükellefleri, işlerini sürdürebilmek için gider göstermek zorundalar. İşte UTTS takılmazsa sorusunun cevabı tam olarak burada saklı. Kaydını gerçekleştirmeyen mükellefler, akaryakıt alımlarını vergi indirimi için kullanamayacaklar.

UTTS neye yarar?

Vergi güvenliği: Akaryakıt satışlarında vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır.

Akaryakıt satışlarında vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır. Şeffaflık: Taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasıyla işlemler daha şeffaf hale gelir.

Taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasıyla işlemler daha şeffaf hale gelir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele: Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilerek piyasa düzenine uygunluk sağlanır.

Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilerek piyasa düzenine uygunluk sağlanır. Rekabet eşitliği: Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

UTTS nereden taktırılır?

Yetkililer, UTTS sisteminde yoğunluk olmaması için ülke genelinde 3.962 tane yetkili montaj firması belirlediler. Bu firmaların çoğu akaryakıt istasyonları. Üstelik vatandaşlar, kendilerine en yakın yetkili montaj firmaları listesi ve iletişim bilgilerini buradaki bağlantı üzerinden görebiliyorlar.

UTTS fiyatı nedir?

UTTS resmî sitesinde yer alan bilgilere göre UTTS fiyatı, montaj ve KDV dahil 2.791,45 TL. Ancak bu noktada vergi mükelleflerine 619,45 TL'lik iade uygulanıyor. Hâl böyle olunca cepten çıkan net tutar, 2.172 TL oluyor. Bu durumun 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacağını belirtelim.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), sadece bir dijital takip aracı değil; aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle ticari araç sahipleri için vergi avantajlarının korunması, cezai yaptırımlardan kaçınılması ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Başvuru süreci dijital olarak kolayca tamamlanabilirken, montaj işlemleri de yetkili noktalarda hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Siz de son tarih gelmeden önce UTTS sistemine geçerek hem avantajlardan yararlanabilir hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz.