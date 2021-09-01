Uyku Tüyoları Paylaşarak Viral Olan TikTok Fenomeni Doktor

Hastalarından gelen şikayetleri senaryolar haline getirerek TikTok'ta paylaşımlar yapan ABD'li doktor Anthony Youn, platformun viral isimlerinden oldu. İnsanların sıklıkla yaşadıkları sorunlara eğlenceli bir yaklaşım getiren Youn, bu sorunlarla ilgili çözüm tavsiyelerinde de bulunuyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok, bugüne dek sayısız kullanıcıyı ünlü yaptı. Paylaştıkları videolarla rakiplerinden sıyrılmayı başaran kullanıcılar, kimi zaman tek bir video ile bile meşhur olabiliyorlar. Yaşamını ABD'de sürdürmekte olan Dr. Anthony Youn da TikTok'un meşhur ettiği insanlardan bir tanesi. Peki 5 milyon civarında takipçisi olan doktor, nasıl viral olmayı başardı?

Yaşamını Detroit'te sürdürmekte olan Youn, kendisine yöneltilen şikayetlerin senaryolarını oluşturuyor. Örneğin bu doktora gidip karnınızın ağrıdığını söylediğinizde, konuyla ilgili bir videonun çekildiğini görüyorsunuz. Dr. Youn, çektiği videoda hem sorunu eğlenceli bir şekilde izah ediyor hem de çözüm yollarına ilişkin bilgiler veriyor.

TikTok'ta viral hale gelen doktordan uyuyamayanlara tavsiye: Bir kaşık fıstık ezmesi

TikTok fenomeni haline gelen Youn'un dikkat çeken tavsiyelerinden bir tanesi, uyku sorunu yaşayan kullanıcılarla ilgili. Doktora göre uykuyu sağlayacak olan triptofan isimli aminoasitin fıstık ezmesinde bulunması, bu soruna bir çözüm olabilir. Stresle ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Youn, "Gözlerinizi kapatmayı deneyin, sonra dörde kadar sayarak nefes alın, ardından sekize kadar sayarak nefes verin. Bunu birkaç kez yapın ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz." ifadelerini kullanıyor.

Şu ana dek sayısız paylaşım yapan Dr. Anthony Youn, TikTok'ta 200 milyon civarı beğeni almış durumda. Ancak fenomen doktor, TikTok'ta gördüğünü ilginin benzerini Instagram gibi diğer platformlarda da görüyor. Eğer siz de Dr. Anthony Youn'un paylaştığı videolara göz atmak ve şikayetlerinizle ilgili çözüm önerilerine bakmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Youn'un TikTok kanalına ulaşabilirsiniz.