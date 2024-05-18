Gece vakti yıldız gibi uzaktaki ışıkların neden titreyerek göründüğünü merak ettiniz mi? Merak etmeyin, göz probleminiz yok. Herkes aynı şeyi yaşıyor!

Gece olduğunda bazen gökyüzüne bakıp uzun uzun izlemek isteriz. Ancak bu sırada ışıklar nedense sürekli titrer değil mi?

Aslında bu titreşimlerin sebebi, ışığın atmosferdeki yolculuğunda yatıyor. Peki ama nasıl?

Işık, herhangi bir ortamdan geçerken bükülür.

Bu sürece kırılma denir ve ortamın değişkenliği, ışığın kırılma derecesini etkiler. Dünya atmosferindeki türbülans, farklı sıcaklık ve yoğunluktaki hava katmanlarının yer değiştirmesiyle oluşur.

Türbülanslar, yıldızlardan gelen ışığın atmosferden geçerken bükülmesine neden olur. Sonuç olarak bizler bunu bir pırıltı veya titreme olarak algılarız.

Örneğin yıldız ışığının kırılma miktarı, gözlem açınıza bağlı olarak değişir.

Eğer bir yıldız doğrudan tepenizdeyse; ışığı, Dünya atmosferiyle dik açıya yakın bir açıyla kesişir ve bu durum kırılmayı en aza indirir. Böylece yıldız ışığının daha az parlamasına neden olur.

Ancak bir yıldız ufka yakınsa ışığı atmosferin daha büyük bir kısmından geçmek zorunda kalır. Bu durumda atmosferik kırılmanın etkisi, daha belirgin hâle gelir ve yıldız daha fazla titreşir.

Peki gezegenler neden yıldızlar gibi parlamaz?

Gezegenlerden gelen ışık da atmosferde kırılır ancak bu kırılma, gezegenin tüm diski boyunca yayıldığından yıldızlar gibi parıldamazlar.

Yine de ufka yakın olduklarında, bazen gezegenlerin de titrediğini görebilirsiniz.

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