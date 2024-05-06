Gezegenimizi korumak için uzaydaki mikropları Dünya’ya getirmememiz gerekiyor. Aksi takdirde başka gezegende et yiyen bir mikrop, buraya gelip neler yapar neler… Peki bunun önüne nasıl geçiliyor?

Uzun yıllardır uzayla iç içeyiz. Uydular, uzay gemileri, spor arabalar, kütüphaneler… Her şeyi gönderdik. Uzay çalışmalarının en önemli amaçlarından biri ise dünya dışı yaşam aramak.

Tüm bu meraklı çalışmaları yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden ilki, uzay gemilerinin mikropsuz olması. Sahiden, bu kadar önemli bir şey nasıl sağlanıyor?

Uzay gemileri nasıl oluyor da mikropsuz dönebiliyor?

Bulaşık süngeriyle uzay gemisi silen astronot, yapay zekâ ile görselleştirildi.

Sıcaklık, yöntemlerden biri. Uzay gemisi parçaları; kontrollü nem seviyesinde, 110-200 derecelik sıcaklıklarda ısıtılıyor. En üst seviye sterilizasyon için bu işlem birkaç gün boyunca yapılabiliyor. Ancak uzay gemisinin montajı öyle kolay bir şey değil. Bunun yerine daha gelişmiş bir yöntem var.

Uzay gemisi parçaları, mikropların DNA’sına zarar veren ve öldüren güçlü ışınlara, yani radyasyona maruz kalıyor. Hayatta kalma ihtimallerine karşı ise alkol ve hidrojen peroksit ile siliniyor.

İşi şansa bırakmamak için başka yöntemler de kullanılıyor.

Isı, radyasyon ve kimyasal kullanımı; bakterilerden arınmak için etkili olabilir fakat bazı bakterilerin adaptasyon ve ısıya dayanma gücü çok yüksek. Bu yaramazlar için ise plazma sterilizasyonu denen yöntem kullanılıyor.

Neme ve ısıya duyarlı tıbbi ekipmanları sterilize etmek için bulunan plazma yöntemi, mikropları bir nevi bombalayarak biyolojik süreçlerini bozuyor ve ısı ile kimyasala dayanıklı olanların bile DNA’larına zarar verip onları öldürüyor.

İşte tüm bu yöntemler hem Dünya'dan başka gezegenlere bakteri götürüp araştırmaları sekteye uğratmanın önüne geçiyor hem de Dünya'da meydana gelebilecek olası felaketleri önlüyor.

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