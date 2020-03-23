Öğrenciler Uzaktan Eğitime Başladı: İşte Merak Edilenler

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün itibarıyla uzaktan eğitime geçti. Geçtiğimiz saatler itibarıyla milyonlarca öğrenci, ilk uzaktan eğitim derslerini aldılar. Bu yazımızda, uzaktan eğitim ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de pandemi, yani küresel salgın haline gelen koronavirüs, Türkiye'deki yaşamı da olumsuz olarak etkiliyor. Yetkililer bir süredir, salgının Türkiye'de de yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla çeşitli önlemler alıyorlar. Hükümet yekililerinin aldıkları önlemlerden bir tanesi de ülke genelindeki tüm okulların tatil edilmesiydi.

Türkiye'deki tüm öğrenciler, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta tatil yaptılar. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarla hem üniversitelerde hem de ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitimin başlayacağını duyurdular. Alınan uzaktan eğitim kararı, bugün itibarıyla hayatımıza girdi ve öğrenciler, geçtiğimiz saatler itibarıyla da ilk uzaktan eğitim derslerini aldılar.

Uzaktan eğitim sistemi kapsamında merak edilen her şey

Uzaktan eğitim nedir? Nasıl gerçekleştirilecek?

Uzaktan eğitim koronavirüs nedeniyle evinde kalan öğrencilerin, eğitimlerinden uzaklaşmamaları için hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan bu sürecin ne kadar devam edeceği şu an için belli değil. Ancak öğrenciler, bu süreç içerisinde internet ve televizyonlar aracılığıyla eğitimlerine kısmen de olsa devam edebilecekler.

Uzaktan eğitim kapsamında dersler hangi günler ve hangi saatlerde verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmalarla uzaktan eğitim programı kapsamında kullanılacak televizyon kanallarını belirledi. Buna ek olarak tüm ilk ve orta öğretim sınıfları için bir ders programı belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, böylelikle hem tüm öğrenciler için sistematik bir eğitim programı oluşturdu hem de olası internet yoğunluklarının önüne geçmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu haftalık ders programına ulaşabilmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu bağlantı, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin ders programlarını içeriyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA (Eğitim Bilişim Ağı) hizmetine erişmek ve derslerle ilgili videolara erişmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dersleri televizyondan takip edecek öğrencilerin erişmesi gereken kanallar ise şöyle:

Ayrıca EBA TV'leri kanal listesinde göremediyseniz, frekanslarına ayarların nasıl yapılacağına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitimde yoklama alınacak mı?

Öğrenciler, okullarına gittiklerinde her ders için yoklamaya tabi oluyorlar. Uzaktan eğitimde ise böyle bir uygulama olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, amaçlarının öğrencilerin daha çok öğrenmesi ve kendini geliştirmesi olduğunu ifade ederek yoklama almayacaklarını söyledi. Öğrencilerin derslerden soğumamasını istediklerini söyleyen Selçuk, 23 Mart'ta fiziki olarak okulda işlenecek derslerin uzaktan eğitimde yer alacağını belirtti.

Uzaktan eğitimde teneffüs var mı?

Hayat normal bir şekilde devam ederken öğrenciler, 40 ya da 45 dakika ders görüp 10 dakika teneffüs yapıyorlar. Uzaktan eğitim sisteminde ise dersler 20 dakika olarak gerçekleştiriliyor. Dersin ardından 10 dakikalık ara veriliyor ve yine 20 dakikalık bir ders daha yapılıyor. Yani uzaktan eğitim sisteminde de öğrencilere teneffüs yapma imkanı veriliyor.

Uzaktan eğitim sisteminde sınav yapılacak mı?

Sınavlar, eğitim öğretim hayatının vazgeçilmez bir parçası. Ancak uzaktan eğitim sisteminde sınavların yapılıp yapılmayacağı şu an için belirsiz. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceği bilinmiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olası sınavlarda uzaktan eğitim sürecinde anlatılacak konuların yer almayacağını ifade ediyor. Yani öğrenciler, sınavlara girseler bile bu durum, uzaktan eğitim sürecinden öncesini içerecek.

Uzaktan eğitim bittiğinde ne olacak?

Öğrencilerin ne kadar süreyle evlerinde kalacakları belli değil. Yetkililer, COVID-19 salgını kapsamında yaşanacak gelişmelere göre açıklama yapacaklarını ifade ediyorlar. Ancak bu süreç bittikten sonra öğrenciler için çok yoğun bir süreç başlayacak. Yapılan açıklamalara göre öğrenciler, zorunlu tatil sürecinin ardından telafi dersleri görecekler ve programdaki gerilik bu telafi dersleri ile giderilecek.