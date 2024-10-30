Hayvanları uzaya göndermek, astronotların uzayda hayatta kalabilmelerini sağlamanın bir yolu olarak görüldüğünden, “Laika” isimli bir köpek yıllar önce uzaya gönderildi.

Gezegenimizin yörüngesinde dönen ilk Dünyalı olan Laika, zorlu bir görevden geçti.

Peki ona neler oldu dersiniz?

“Muttnik” olarak da bilinen Laika, hayatını Moskova’da geçirmiş bir sokak köpeğiydi.

Uzay programı kapsamı çerçevesinde de sokaklardan çok sayıda köpek seçilmişti. Bu köpeklerin arasında küçük boyutu ve sakinliği ile ön plana çıkan Laika da vardı. Hedeflenen program için Albina, Mushka ve Laika isminde üç köpek seçildi ve yoğun bir eğitim programına alındı.

Köpekler eğitimleri boyunca, uzay ortamına hazır olmaları için, küçük kafeslerde tutuldu, özel jellerle beslendi ve sağlık kontrolünden geçti. Albina, Laika’nın yedeği konumunda görev yapacak ve Mushka da kontrol amaçlı kullanılacaktı.

Uzay köpeği Laika, tek yönlü bir yolculuk yapacaktı. Yani uzaya gidecekti ancak geri dönemeyecekti.

Bu arada uzay aracı da yolcusu için hazırlanıyordu. Aracın içinde karbondioksiti soğurup oksijen üretecek bir cihaz ve sıcaklık aktivasyonlu bir fan vardı. Ayrıca 7 gün sürecek bu yolculuk için birçok jel köpek maması da hazırlandı.

Laika 7 günü tamamladıktan sonra ise oksijen yoksunluğundan 15 saniye içinde ağrısız bir şekilde ölecekti. Sistem bu plana göre hazırlanmıştı. Ancak kalkış anından itibaren bazı problemler ortaya çıktı.

Köpeğin kalkış öncesi nabzı 103 iken bir anda 240’a fırlamış ve nefes alıp verme hızı 4 kat artmıştı. Laika yine de canlı olarak yörüngeye çıkmayı başarda ve 103 dakika boyunca Dünya’nın çevresini dolaştı.

Ancak masum Laika, birkaç saat içinde aşırı ısınmaya ve strese yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yine de Laika’nın trajik öyküsü, uzay uçuşlarında daha fazla ilerlemenin yolunu açtı. Laika’nın kesin olarak öleceğini vaat eden bir uçuş, aynı zamanda uzayın yaşanılabilir olduğunun da kanıtı bizlere sunmuş oldu.

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