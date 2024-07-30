Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya'nın etrafında saatte yaklaşık 28.000 km hızla dönerken gezegenimizle kesintisiz haberleşme sağlayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), önemli teknolojileri ve stratejileri kullanarak Dünya ile başarılı ve kesintisiz bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Gelin kilometrelerce uzakta olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun haberleşmeyi nasıl sağladığını, kullandığı teknolojiler üzerinden birlikte inceleyelim.

TDRS ağı var.

NASA’nın TDRS ağı, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Dünya’nın devamlı iletişim hâlinde olmasını sağlıyor. TDRS uydu ağı, yüksek yörüngelerde bulunuyor ve istasyonun sürekli olarak en az bir uyduyla iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra Dünya’daki farklı farklı yer istasyonları, TDRS’nin ağ tamamlayıcısı olarak çalışıp iletişimi radyo frekanslarını kullanarak gerçekleştiriyor.

Yüksek hızlı yörüngeye sahip.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Dünya etrafındaki yüksek hızlı yörüngesi, onu sürekli Dünya’nın farklı bölgeleri üstünden geçirdiği için yer tabanlı iletişim sistemleriyle hep temas hâlinde kalmasını sağlıyor.

Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan gelen veriler, belirli aralıklarla paketlenip gönderiliyor. Bir bağlantı kopması söz konusu olursa veriler geçici olarak depolanıp bağlantı düzeldiğinde tekrar gönderiliyor.

Bantları ve yedekleme sistemleri var.

Uluslararası Uzay İstasyonu, “Ku Bandı” ve “S Bandı” olmak üzere iki radyo frekansını kullanılıyor. Ku, verileri iletirken S, sesi iletiyor. Böylece Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksek hızlı ses ile veri iletimi devamlılık sağlıyor.

Üstelik iletişim sistemleri, herhangi bir arıza durumunda diğer yedek sistemler devreye girecek şekilde tasarlandı. İşte tüm bu teknolojiler sayesinde ISS ile ne kadar uzakta olursa olsun kesintisiz bir şekilde iletişim sağlanıyor.

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