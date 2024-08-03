Bilinmezliklerle dolu olan uzayın koku tarif edilebilir mi? Orada hava yoksa kokuyu nasıl alabiliriz? Astronotlar uzayda kasklarını çıkarsalardı ölmezler miydi? Hepsinin bir cevabı var!

Uzaya dair bilgilerimiz hâlâ çok sınırlı. Yarım asırdan fazla süredir araştırmalar devam etse de evren o kadar büyük ve gizemlerle dolu ki daha her şeyin çok başındayız.

Tüm bu araştırmalar esnasında merak ettiğimiz birçok konu oluyor. Mesela bugünkü içeriğimizin konusu olan uzayın kokusu. Uzayda gerçekten bir koku var mı? Varsa bile astronotlar kasklarını çıkartıp koklarlarsa ölmezler mi? Birer birer anlatalım.

Uzay nasıl kokuyor?

Uzayda, Dünya’daki gibi hava olmadığı için teknik olarak hiçbir şeyin kokusunu alamazsınız. Zaten astronotlar bunu deneseydi ölürlerdi. Ancak yine de uzayda moleküller var. Apollo görevi sırasında astronotlar, uzay aracının içine girip kasklarını çıkardıklarında aldıkları kokuyu çeşitli şekillerde tarif ettiler.

Genellikle barut, yanmış metal ve yanmış biftek kokusu gibi kokular almışlardı. Hatta yanmış bademli kurabiye diyerek çok spesifik tanımlar yapanlar bile vardı. Bu kokular elbette üstlerindeki kıyafetlerden geliyordu.

Peki kokunun kaynağı ne?

Kokunun kaynağına dair bilim insanlarının iki farklı teorisi var. Birincisi, astronotlar uzayda gezerken oksijen atomlarının kıyafetlerine yapışması ve geri döndüklerinde basınca maruz kalarak diğer oksijen atomlarıyla birleşmesi sonucu bir nevi dumansız yanma oluşarak yanık kokusu çıkması.

İkincisi ise yanmış et veya yanmış tost gibi kömürleşmiş yiyeceklerde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) uzayda da ortaya çıkması. Uzaydayken genellikle yıldızlar patladığında oluşan bu durum; dünyamızda da odun, et, tütün, kömür gibi maddeler yandığında oluşabiliyor.

Bakalım gelecekte bu konuda olduğu gibi uzayla ilgili merak ettiğimiz hangi şaşırtıcı gerçekler daha ortaya çıkacak?

Uzayın derinliklerine biraz daha inmek için: